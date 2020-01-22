بالفيديو: داء باركنسون يجمع أوزي أوزبورن ويوسف فوزي.. "لم يعد بمقدوري الإخفاء"

كشف نجم الروك الأسطوري "أوزي أوزبورن" عن معاناته مع مرض باركنسون خلال مقابلة عاطفية أجراها إلى جانب زوجته "شارون" في برنامج Good Morning America .

أوضح أيقونة موسيقى الروك البالغ من العمر 71 عامًا إنه أصبح من المستحيل إخفاء مرضه مُشيرًا أن العام الماضي كان الأكثر إيلامًا له حتى الآن، إذ اكتشف إصابته بالمرض في شهر فبراير العام الماضي، وحاليًا يخضع للعلاج المناسب.

وأشار "أوزبورن" أن المشاكل بدأت تحيط به حين سقوطه أرضًا في منزله، وقال: "عندما تعرضت للسقوط اكتسى الجو السواد ، ذهبت إلى الحمام وسقطت... أتذكر أني استلقيت أرضًا وأنا أفكر "حسنًا، لقد فعلتها الآن".. ثم اتصلت شارون بسيارة الإسعاف، ومنذ ذلك الحين بدأت الأمور تنهار".

وقد احتاج "أوزبورن" لعملية جراحية في عنقه، وحينما بدأ يعاني من ألم في الأعصاب، تأكد الأطباء أنه مصاب بداء باركنسون.

وحينما حاول كشف حالته الصحية على الهواء مباشرة، خنقته العبرة، لذلك قاطعته زوجته لتكمل: "إنها ليست عقوبة إعدام بأي شكل من أشكال الخيال، لكنها تؤثر على الأعصاب في جسمك..سيكون الأمر أشبه بعيشك يوم جيد، يليه يوم جيد، ثم يوم سيء حقًا."

يذكر أن حالة النجم الصحية كانت موضع تكهنات منذ تأجيل مواعيد حفلاته الغنائية العام الماضي.

وفي وقت سابق، صدم الفنان المصري "يوسف فوزي" بإعلان إصابته بالشلل الرعاش (مرض باركنسون)، حيث بدأت أعراض المرض تظهر عليه قبل عامين ونصف العام، رغم ذلك شارك في بعض الأعمال الفنية، لكن الأمور خرجت مؤخرا عن السيطر فبات غير قادر على الثبات بشكل كامل أمام الكاميرا، فقد ظهر يرتجف ويرتعش في آخر فيديو له.

وأشار "يوسف فوزي" أن إصابته بالمرض أثرت كثيرا على أدائه أمام الكاميرا مما جعله يعتذر عن المشاركة في عدد من الأعمال الفنية المقبلة.