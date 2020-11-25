بالفيديو: دوا ليبا تبكي سعادة بعد ترشحها لحفل غرامي.. "هذا لا يبدو حقيقيًا"

يعتبر حفل توزيع جوائز "غرامي" من أهم المناسبات العالمية والتي ينتظرها الموسيقيون ونجوم الغناء، فيعد الترشح لإحدى جوائزها لشرف كبير وبصمة مهمة في مسيرة الفنان.

حصلت المغنية الأمريكية "دوا ليبا" على ستة ترشيحات عن أغنيتها " Future Nostalgia" في حفل توزيع جوائز غرامي في لدورته الـ63، وقد تملكتها مشاعر السعادة والحماس حتى أنها وصلت حد البكاء من فرط التأثر والفخر بإنجازها الذي يعد الأول في تاريخها الموسيقي.

This doesn’t feel real!!!!! 6 GRAMMY NOMS!!! WHAT IS THIS LIFE!!!! I CAN’T BELIEVE IT!!! 6!!!!! MY HEART IS RACING AND IM IN TOTAL SHOCK! IM BEAMING AND FIZZING!!!!!! THANK YOU SO MUCH FOR ALL THE LOVE AND THE SUPPORT! 😭😭😭😭😭😭😭 THANK YOU @RECORDINGACAD !!!!!!!!! pic.twitter.com/f1vUOVqOLU — DUA LIPA (@DUALIPA) November 24, 2020

وشاركت "دوا ليبا" مقطع فيديو لرد فعلها اللطيف عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وكتبت: "هذا لا يبدو حقيقيًا، ست ترشيحات غرامي، ما هذه الحياة، لا أستطيع تصديق ذلك، قلبي تتسارع ضرباته كما أنني في حالة صدمة.. شكرًا لكم لحبكم ودعمكم."

من جهة أخرى، سيطرت النجمة العالمية "بيونسيه" على ترشيحات غرامي، إذ حصلت على تسعة ترشيحات وهو ما يعد مستوى عاليا وغير متوقع للنجمة صاحبة الـ 39 عاماً.

بالرغم من عدم طرحها البوماً جديداً إلا أنها نجحت في التربع على عرش الترشيحات متخطيه كلاً من "دوا ليبا"، "تايلور سويفت"، و"رودي ريتش".