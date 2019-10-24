بالفيديو: ديفيد بيكهام وليدي غاغا يجتمعان لأول مرة.. ما المشروع الذي يجمعهما؟!

أثارت النجمة الأمريكية "ليدي غاغا" حماس معجبيها بلمحات من إعلان مشترك يجمعها بنجم كرة القدم البريطاني "ديفيد بيكهام" لصالح شركة Tudor Watch، وتعد هذه المرة الأولى التي يجتمع بها الثنائي في عمل مشترك باعتبارهما من مجلات مختلفة.

بدأ الفيديو، الذي استمر لـ15 ثانية فحسب، بحديث لطيف جمع الثنائي، فسأل "ديفيد بيكهام" النجمة حول الطريقة التي يجدر به مناداتها، فأجابته: "أظن غاغا أو ليدي"، وحينما دعته الأخيرة بـ"السيد بيكهام"، أصرَّ لاعب كرة القدم على مناداته باسمه الأول فحسب

وانتهى المقطع القصير حينما قالت "ليدي": "ديفيد، حسنًا جيد"، وليس معروفًا على ماذا اتفقا.

وعلى الفور، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير عن دهشتهم وسعادتهم لهذا التعاون المشترك، فأشار أحدهم أن هناك احتمالية أن يشارك "ديفيد" في ألبوم "غاغا" الجديد الذي سيحمل اسمه، بينما اعتقد آخرون أن "غاغا" ستؤدي الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026.





وقد أثبتت "غاغا" مؤخرًا أنها رياضية محترفة، بعد الكشف عن روتينها اليومي الشاق تحضيرًا لحفل إنجما في مدينة لاس فيغاس، بالإضافة لحصولها على حمام جليدي لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم حمام ساخن لمدة 20 دقيقة، والذي يعالج آلام العضلات.