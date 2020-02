بالفيديو: زخارف فستان ناتالي بورتمان يكشف رسالة خفية في الأوسكار.. لمن موجَّة؟!

خطفت النجمة الأمريكية "ناتالي بورتمان" الأنظار بإطلالتها المبهرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار لدورته الـ92 الذي انطلقت فعالياته صباح يوم الإثنين على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

تألَّقت "ناتالي بورتمان" مُرتدية فستان أسود طويل مُزيَّن بزخارف وتطريزات ذهبية غاية في الأناقة، بينما أبرزت خصرها النحيل بحزام على شكل حبل ذهبي، وأسدلت على كتفيها كاب أسود طويل من العلامة الفرنسية "ديور".

ورغم إطلالتها المبهرة، إلَّا أنها لم تكن الشيء الوحيد الذي لفت الأنظار إليها بل الزخارف الذهبية المُحاكة على حافة الكاب والتي شُكِّلَت بأسماء المخرجات الإناث من بينهن "غيتا جيرويغ"، مخرجة فيلم Little Women، و"لولو وانغ"، مخرجة فيلم The Farewell، بالإضافة إلى أسماء أخريات.

وحينما سُئلت "بورتمان" عن سبب اعتمادها هذه الزخارف، أجابت أنها رغبت في تكريم هؤلاء النساء بطريقة خفية.







ويجدر الإشارة أن المخرجين من فئة الذكور سيطروا على جائزة أفضل مخرج للمرة الـ 87 في تاريخ الحفل الذي وصل عمره لـ 92 عامًا.

وقد رشح لجائزة أفضل مخرج كل من: "مارتن سكورسيس" عن فيلم "The Irishman"، و"تود فيليبس" عن فيلم “Joker”، و"سام مينديس" عن فيلم "1917”، و"كوانتين تارانتينو" عن فيلم “Once Upon a Time in Hollywood”، و"بونغ جون هو" عن فيلم "Parasite".