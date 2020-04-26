بالفيديو: سام سميث يرغب بمواعدة رجال كبار السن.. ويلجأ لرايا للمساعدة!

اعترف النجم الأمريكي "سام سميث" أنه شعر بالفزع لكونه أعزبًا منذ بدء الحجر المنزلي في المملكة المتحدة، إذ أن آخر علاقاته الغرامية جمعته مع الممثل "براندون فلين" عام 2018.

وكشف "سام سميث"، البالغ من العمر 27 عامًا، خلال مقابلة أجراها مع SiriusXM أنه بعد انفصاله وبداية الحجر لجأ لتطبيق مواعدة حصري يدعى "رايا"، وقال: "في أول أسبوعين من الحجر، قلت يا اللهي إني عزب، فلجأت لتطبيق مواعدة لكنه كان أسوأ قرار"، وأوضح أن تكوين علاقات في الحجر الصحي عبر الهاتف، مسار خطير.



وأعرب "سميث" عن رغبته بمواعدة رجل أكبر عمرًا وخاصة مع بحثه عن شريك مناسب له، وقال: "أعتقد أنني أريد أن أكون مع شخص أكبر سنًا الآن، أحتاج إلى شخص لديه شغف ولديه مساره الخاص".

ويجدر الإشارة إلى أن "سام سميث" شعر بالألم لانفصاله عن حبيبه السابق "براندون فلين"، وعانى من الاكتئاب جراء إنهاء علاقتهما الغرامية.

و يذكر أن "سميث" و"فلين"، نجم المسلسل الدرامي 13 Reasons Why، كانا يخططان للزواج في أستراليا، وذلك بعد أسابيع من تشريع البلاد زواج المثليين.

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