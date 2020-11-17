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بالفيديو: سيلينا غوميز تواعد هذا النجم.. والأخير يستعيد مظهره المثير من أجلها!

منشور 17 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2020 - 09:25
سيلينا غوميز
سيلينا غوميز

أشيع أن المغنية العالمية "سيلينا غوميز" خرجت في موعد رومانسي مع لاعب كرة السلة "جيمي باتلر وذلك بعد أشهر طويلة من عدم المواعدة.

ويبدو أن الشائعات صحيحة، فقد نشر نجم الدوري الاميركي للمحترفين المعروف باسم "جيمي باكتس" على قصة شعر طال انتظارها، فقد شارك متابعيه فيديو أثناء حصوله على تسريحة جديدة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وعلَّق: " أنا أستعيد مظهري المثير".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وبدا واضحًا أن "جيمي باكتس" مستعدًا لمقابلة "سيلينا غوميز" في المطعم الفرنسي لوسيان بمدينة نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتناقلت وسائل الإعلام لقطة شاشة لمحادثة بين أحد المستخدمين الذي كان شاهدًا على الحادثة وبين إحدى الصفحات الإعلام، حيث أكَّد أن "غوميز" في موعد غرامي، لكن لم يتمكن من التقاط صورة للثنائي.

إذًا لا صورة، لا أخبار مؤكدة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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يذكر أن "جيمي" لديه ابنة تدعى "رايلي" من عارضة الأزياء "كايتلين نوفاك"، حيث أستقبل طفلته في أكتوبر 2019، وليس معروفًا إذا ما كان الثنائي لا يزالان معًا.

وانتشرت صور لـ"جيمي" وهو يتسكع مع الممثلة الجميلة "شاي ميتشل"، لكن كلا الطرفين لم يؤكدا علاقتهما مطلقًا في ذلك الوقت.

 

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