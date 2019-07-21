بالفيديو: سيلينا غوميز نسخة عن ابنة خالتها.. وإشبينة بالأسود في حفل زفافها

كشفت النجمة الأمريكية "سيلينا غوميز" عن اختيارها إشبينة في حفل زفاف ابنة خالتها " بريسيلا ديليون" في عام 2017، وبعد عامين من الانتظار، عقدت المراسم، وبدأت الاحتفالات، وبرز جمال النجمة الحسناء.

توجَّهت "سيلينا غوميز"، البالغة من العمر 26 عامًا، لحضور حفل "بريسيلا" في مدينة دالاس بولاية تيكساس يوم الجمعة الماضي، وخطفت الأنظار بإطلالتها السوداء وجمالها الطبيعي المُبهر، فارتدت فستان أسود طويل أوف شولدر مُبرزةً كتفها العريض ومنحنيات جسدها المُثير.

ولإبراز ملامح وجهها الجذاب، اعتمدت تسريحة شعر قصيرة مموجة واختارت صبغة شعر فاتحة مع خصلات مُذهبة، وأضفت لمسة من الجرأة مُختارةً ظلال عيون دُخاني وأحمر شفاه نود.

ويمكننا ملاحظة الشبه الواضح الذي يجمعها بابنة خالتها، فكلتاهما تمتلكان الوجه المُدور، ورسمة العيون الساحرة، والبشرة السمراء البرونزية، وذات الضحكة أيضًا.

وتألقت "بريسيلا" مُرتديةً فستان زفاف أبيض سترابلس جاء بقصة حورية البحر، وما زاده إثارة فتحة الصدر الطويلة على شكل حرف V، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلت فوقها طرحة بيضاء من الدانتيل.

والجدير بالذكر أن "سيلينا" المسؤولة عن تحويل فستان أحلام ابنة عمها إلى حقيقة، فقد نشرت "بريسيلا" صورتها مع غوميز عبر حسابها في موقع "إنستقرام" قبل عامين، وعلّقت: "تلك اللحظة التي تُحول فيها إشبينتك فُستان زفاف الأحلام إلى حقيقة وتُفاجئك به".





وعلى صعيد آخر، وقفت "سيلينا" أمام المدعوين، الذين يصل عددهم إلى 185 شخصًا، وألقت خطابًا مؤثرًا شكرت في ابنة خالتها على تلقينها درسًا حول الشجاعة، وأشارت أنها تصلي يوميًا لها ولزوجها.

ويجدر الإشارة أن "غوميز" من خطط لحفلة توديع العزوبية الشهر الماضي.





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