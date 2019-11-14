بالفيديو: سيلينا غوميز وصديقتها تتبادلان القبل على المسرح.. ووشم لتخليد علاقتهما!

صعدت النجمة الأمريكية "سيلينا غوميز" خشبة المسرح للمشاركة في العرض الغنائي الخاص بصديقتها المغنية الأمريكية "جوليا مايكلز" يوم الإثنين الماضي، لكن صدمت الجميع بحركة لم تخطر على بال أحد.

تفاجأ الحضور والجماهير في الحفل حينما أمالت "سيلينا غوميز" (27 عامًا) جسدها ناحية صديقتها مُعربةً عن سعادتها وحبها لها بعد انتهائهما من أداء أغنية Anxiety، لكن تحوَّل العناق إلى قبلة، حيث سرقت "جوليا" من شفتي صديقتها قُبلة مُباغتة.







ونشر حساب "Sky Felts" عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو للحفلة والقبلة بالأخص، وقررت الصديقتان مشاركة الصورة التي تجمعهما عبر حسابهما على موقع "إنستغرام".

You can’t tell me @juliamichaels didn’t look me dead ass in the face and body roll with me 🧐?!! pic.twitter.com/ajUAcnsL53 — Karin💎 (@kdestilo) November 12, 2019

وبعد انتهاء الحفل، توجّهت "غوميز" و"جوليا" للحصول على وشم الصداقة تعبيرًا على علاقتهما القوية، فاختارتا رسم سهم باتجاهين متعاكسين أسفل إصبع الإبهام، ونشرت النجمة صورة للوشم، وكتبت: "حصلت على وشم، السهم سيشير إليك إلى الأبد."

وشارك رساما الوشوم المسؤولان عن العملية "براد ريس" و"لندن ريس" فيديو يوثقان العملية بأكملها عبر حسابها على "إنستغرام".

والجدير ذكره أن "غوميز" وصديقتها تعاونتا في كتابة أغنيتها المؤثرة Lose You To Love Me التي لقيت صدًا كبيرًا، وخاصة وأنها تتحدث عن علاقتها مع النجم الكندي "جاستن بيبر".