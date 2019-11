بالفيديو: شاهد رد فعل المتحولة الجنسية كاتلين جينر بعد رؤيتها عنكبوت كبير.. الجميع مندهش!

عاد برنامج تلفزيون الواقع البريطاني " I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here" للعرض من جديد يوم الأحد الماضي، حيث توجَّه نصف المشاهير إلى المخيم على متن مروحية فاخرة، في حين تنَّقل النصف الآخر على متن سيارة جيب مغطاة بالوحل.

ويبدو أن الوحل أقل ما يقلق هؤلاء المشاهير المعتادين على الحياة المُترفة والرفاهية، بعد إدراكهم أنهم عالقين برفقة العناكب، إذ نشاهد الممثلة "جاكلين جوسا" (27 عامًا) أو من يلاحظ وجود عنكبوت كبير على زجاج نافذة السيارة الأمامي، ليتنبه بقية المجموعة "جيمس" (34 عامًا)، "إيان" (54 عامًا)، "أندرو ماكسويل" (44 عامًا)، "كيت غارواي" (52 عامًا)، و"كاتلين جينر" (70 عامًا)، وعلى الفور يقررون الهروب والخروج من السيارة، باستثناء شخصية واحدة وجدت الوضع مبالغ به.

يمكننا مشاهدة أن المتحولة جنسيًا "كاتلين جينر" لم تتأثر بالوضع أو تشعر بالخوف ولو قليلًا، حيث جلست في الكرسي الخلفي تراقب المشهد المضحك لزملائها الذين غادروا السيارة بطريقة هستيرية.

ووسط الفوضى، أشاد المشاهدون برد فعل "كاتلين" الهادئ بينما من حولها يصرخ مرتعب، فغرَّد أحد المستخدمين: "كاتلين جينر تدفعني للصراخ، لا يبدو عليها القلق أو الخوف"، وأرفقها بإيموجي على شكل وجوه تضحك.

وكتب معجب آخر: "كاتلين جينر لا تهتم بأي شيء، تبلغ 70 عامًا وتغلبت على ذلك بمهارة"، ويعتقد معجبوها أنها يجب أن تتوج الفائزة لعام 2019.

ويجدر الإشارة أن ركوب المشاهير الشاحنة الموحلة يأتي بعد خسارتهم إحدى تحديات برنامج، وسيجبرون أيضًا في النوم على أرضية الغابة العارية، عكس زملائهم الآخرين الذين ربحوا التحدي، إذ سيتمتعون بقضاء ليلة هادئة في المخيم الرئيسي وسيتناولون وجبتهم الأولى في الموسم.