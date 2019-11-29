بالفيديو: شاهد كيف احتفل النجوم بعيد الشكر.. من كيمي إلى هايلي بالدوين

قرر نجوم ومشاهير هوليوود أخذ وقت مستقطع من أعمالهم السينمائية ومشاغلهم بشكل عام للتفرغ احتفالًا بعيد الشكر برفقة عائلاتهم، أصدقائهم، أو ربما لوحدهم.

شاركت النجمة الأمريكية "جينيفر أنيستون" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة مُضحكة لها أمام الفرن ممسكةً بطبق أعدته بنفسها، وأرفقت اسم مقدم البرامج الكوميدي "جيمي كيميل"، وأطلت على اليوم اسم "عيد الأصدقاء بدل اسم "عيد الشكر".

ودعت "أنيستون" إلى الاحتفال طليقها "جاستن ثيروكس"، "جيمي كيميل"، "جاستن باتمان"، "كورتني كوكس"، و"ويل آرنت".

بينما شاركت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" صورة عائلية تجمعها بأطفالها الثلاثة "سانت"، "نورث"، و"شيكاغو"، حيث ارتدى جميعهم اللون الأبيض. كما نشرت صورة نية تجمعها بابنها "سالم" وزوجها مغني الراب "كانييه ويست".

وهنا مجموعة صور للنجوم بعيد الشكر:

1.ديفيد بيكهام وعائلته

2. كريسي تيغان وجون ليجند

3. ريس ويذرسبون

4. بروس ويليس وزوجته إيما هيمينغ

5. آريانا غراندي

6.كورتني كوكس

7. ويل سيمث

8. هلاري داف وخطيبها ماثيو كوما

9. ديمي مور

10. فرقة جوناس برذورز

11.بريانكا شوبرا

12. هايلي بيبر