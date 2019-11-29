بالفيديو: شاهد كيف احتفل النجوم بعيد الشكر.. من كيمي إلى هايلي بالدوين

قرر نجوم ومشاهير هوليوود أخذ وقت مستقطع من أعمالهم السينمائية ومشاغلهم بشكل عام للتفرغ احتفالًا بعيد الشكر برفقة عائلاتهم، أصدقائهم، أو ربما لوحدهم.
شاركت النجمة الأمريكية "جينيفر أنيستون" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة مُضحكة لها أمام الفرن ممسكةً بطبق أعدته بنفسها، وأرفقت اسم مقدم البرامج الكوميدي "جيمي كيميل"، وأطلت على اليوم اسم "عيد الأصدقاء بدل اسم "عيد الشكر".
ودعت "أنيستون" إلى الاحتفال طليقها "جاستن ثيروكس"، "جيمي كيميل"، "جاستن باتمان"، "كورتني كوكس"، و"ويل آرنت".
بينما شاركت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" صورة عائلية تجمعها بأطفالها الثلاثة "سانت"، "نورث"، و"شيكاغو"، حيث ارتدى جميعهم اللون الأبيض. كما نشرت صورة نية تجمعها بابنها "سالم" وزوجها مغني الراب "كانييه ويست".
وهنا مجموعة صور للنجوم بعيد الشكر:
Happy Thanksgiving to everyone celebrating today. I am grateful for so many amazing memories in the USA, here's to many more... 🇺🇸 @victoriabeckham @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven ❤️
November 29, 2019
November 29, 2019
November 28, 2019
Congrats, Jaden on your successful Thanksgiving “I Love You” Truck. The way that you continue to Give & Contribute to our Human Family brings tears to my eyes. You make your parents proud! ・・・ #Repost @c.syresmith ・・・ Video from Our @iloveyourestaurant Thanksgiving On Skid Row A Few Days Ago. I Love You Everyone And Have A Good Day.
11.بريانكا شوبرا