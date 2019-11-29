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بالفيديو: شاهد كيف احتفل النجوم بعيد الشكر.. من كيمي إلى هايلي بالدوين

منشور 29 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 07:31
عيد الشكر
عيد الشكر

قرر نجوم ومشاهير هوليوود أخذ وقت مستقطع من أعمالهم السينمائية ومشاغلهم بشكل عام للتفرغ احتفالًا بعيد الشكر برفقة عائلاتهم، أصدقائهم، أو ربما لوحدهم.

شاركت النجمة الأمريكية "جينيفر أنيستون" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة مُضحكة لها أمام الفرن ممسكةً بطبق أعدته بنفسها، وأرفقت اسم مقدم البرامج الكوميدي "جيمي كيميل"، وأطلت على اليوم اسم "عيد الأصدقاء بدل اسم "عيد الشكر".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ok, @jimmykimmel... here are your f*%king Friendsgiving enchiladas.

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ودعت "أنيستون" إلى الاحتفال طليقها "جاستن ثيروكس"، "جيمي كيميل"، "جاستن باتمان"، "كورتني كوكس"، و"ويل آرنت".

بينما شاركت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" صورة عائلية تجمعها بأطفالها الثلاثة "سانت"، "نورث"، و"شيكاغو"، حيث ارتدى جميعهم اللون الأبيض. كما نشرت صورة نية تجمعها بابنها "سالم" وزوجها مغني الراب "كانييه ويست".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So thankful for all of my babies

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So Thankful for my babies

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

وهنا مجموعة صور للنجوم بعيد الشكر:

1.ديفيد بيكهام وعائلته

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Thanksgiving from us 2 @brooklynbeckham ♥️ 🇺🇸 ♥️

A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Best Sunday ever making the roast with mum , Harper Seven & @brooklynbeckham ♥️♥️♥️ #goodTimes 😍

A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on

2. كريسي تيغان وجون ليجند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

great pic guys we all look great!!! @bronwynreedofficial @chefpaulbarbosa

A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen) on

 

 

 

3. ريس ويذرسبون

4. بروس ويليس وزوجته إيما هيمينغ

5. آريانا غراندي

 

6.كورتني كوكس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So thankful!!!

A post shared by Courteney Cox (@courteneycoxofficial) on

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tryptophan

A post shared by Courteney Cox (@courteneycoxofficial) on

 

7. ويل سيمث

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Why did the turkey cross the road? No really... why did he do this?! I’m trying to get the fam’ some pies!

A post shared by Will Smith (@willsmith) on

 

8. هلاري داف وخطيبها ماثيو كوما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAPPY THANKSGIVING. Banks just ate dirt

A post shared by Hilary Duff (@hilaryduff) on

 

9.  ديمي مور

 

10. فرقة جوناس برذورز

 

11.بريانكا شوبرا 

 

12. هايلي بيبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

thankful for the love of my life

A post shared by Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) on

 

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