بالفيديو: شقيقات كارداشيان-جينر يقلدن بعضهن بسخرية.. وكلوي تنجح بدور والدتها الثَمِلة!

قررت عائلة كارداشيان- جينر تقليد بعضهن البعض بطريقة ساخرة مُثيرة للضحك، وبالتأكيد صاحب ذلك تغيير مظهرهن، طريقة كلامهن، وتعابير الوجه.

في حلقة برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians يوم الأحد، قررت "كلوي كارداشيان" التحوَّل إلى "كريس جينر" مُعتمدةً شعر مستعار أسود بقصة بوي، بينما ارتدت ملابس جريئة من العلامة التجارية فيرستاشي، في حين طبَّقت مكياج من درجات اللون البرونزي، وطبَّقت أحمر شفاه بلون النود البرَّاق الذي تتميَز به والدتها.

وأثناء جلوس العائلة على طاولة الطعام، يمكننا سماع "كلوي" توجِّه كلامها لشقيقتها عارضة الأزياء "كيندال جينر"، التي لعبت شخصية "كايلي جينر"، وقالت بنبرة سخرية: "كايلي بإمكانك الجلوس إلى جانبي، لأنك المفضلة لدي، كما أنك تمتلكين مليار دولار".

وأضافت: "لدي الآن كايلي، طفلة المليار دولار خاصتي، ستكون الآن الأكثر قربًا إلى قلبي من بناتي لمليار سبب".

وشاركت "كريس جينر" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو ثانٍ تقول فيه "كلوي": "لماذا تعتقجون أني في حالة ثمالة طوال الوقت؟ لأن بناتي يتشاجرن على الدوام، لذا أحتاج شيء لخفض مستوى التوتر."









من جهة أخرى، نرى "كيندال" تُقلد شقيقتها الصغرى "كايلي"، وأفضل طريقة لذلك باعتماد لون شعر جريء وغريب؛ لذلك ارتدت شعر مستعار باللون الوردي، بالإضافة إلى رسمة الشفاه الكبيرة مُعتمدة أحمر شفاه أحمرالعلامة التجارية Kylie Cosmetic.

وقلَّدت "كورتني" شقيقتها "كيم" مُرتديةً نظارات شمسية ضخمة، وقالت بسخرية: "بناطيلي من Yeezy، وأحذيتي من Yeezy، وأحتاج سبع منسقي موضة لوضعي في البناطيل والليغينغ"، وتابعت: "الحمد لله أن كورتني ليست على الطاولة، لا أستطيع استيعاب طاقتها".

من جهة أخرى، أخذت "كيم" دور "كورتني"، وأجابتها بتهكم: "أنا هنا على هاتفي، أستخدم بطاقات والدتي المصرفية كل دقيقة".