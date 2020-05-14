بالفيديو: شقيق كيت ميدلتون يحلق لحيته للمرة الأولى منذ سبع سنوات..لن تصدق رد فعل خطيبته!

يعثر شقيق دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" على طرق مبتكرة لإبقاء الأشياء مثيرة للاهتمام في الحجر الصحي ممع أخذ معجبيه على طول الرحلة.

يشارك "جيمس ميدلتون" معجبيه ومتابعيه عبر موقع "إنستغرام" لقطت من حياته الخاصة في الحجر المنزل، فمرة يوثِّق صورًا لحفلات العشاء المتحضرة مع كلابه، وتوثيق صداقات بين الأنواع المذهلة للغاية، والآن قرر مشاركة كواليس تغيُّر شكله جذريًا.

وفي يوم الإثنين الماضي، نشر "جيمس" فيديو جديد أثناء حلق لحيته للمرة الأولى منذ سبع سنوات على تربيتها؛ من أجل مفاجأة خطيبته بمظهره الجديد.



في بداية الفيديو تطرَّق للحديث عن حادثة تأجيل حفل زفافه من خطيبته "أليزي ذيفين" بسبب جائحة كورونا، وقال مشيرًا إلى شعر لحيته: "كان من المقرر أن نتزوج أنا و أليزي خلال هذا الشهر في الواقع، ولم تراني دون لحية على الإطلاق ، لذلك اعتقدت أنه حان الوقت لأريها ما كان وراءها".

وتابع: "في الحقيقة، أكثر ما يقلقني هو أن هؤلاء الكلاب قد لا يتعرفون علي بعد ذلك".

بعد لحظات يبدأ "ميدلتون" بحلاقة لحيته، ثم يتوجَّه إلى خطيبته الجالسة في الفناء برفقة والدته "كارول" ووالده "مايكل"، ومن مفاجأتها بدأت الصراخ مدهوشة من شكله، ويمكننا سماعها تقول: "غريب جدًا! حتى عندما أقبلك، الأمر مختلف."