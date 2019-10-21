بالفيديو: طليق ميل بي يقطع أصابعها ووالدتها تنقذها!

لم تشفَ المغنية البريطانية "ميل ب" من الجراح التي ألحقها بها زوجها السابق "ستيفن بيلافونتي"، الذي أساء لها جسديًا ونفسيًا طوال فترة زواجهما.

خلال حديثها مع موقع The Sun، أشارت "ميل بي" أن كوابيس مُزعجة راودتها في نومها مُعتقدةً أن طليقها المُسيء يُقطِّع أصابعها، فتستيقظ مفزوعةً خائفة، حيث أن كوابيسها المروِّعة تستند للعبارات والتهديدات التي كان يتلفظ بها "بيلافونتي" أمامها حينما ينشب خلاف بينهما.

ويجدر الإشارة إلى أن ما تمر به "ميل بي" نتيجة إصابتها باضطراب ما بعد الصدمة، تقول: "اعتقدت أن هذا قد حدث بالفعل، لأنه كان يهددني بفعل ذلك.. كنت مُقتنعةً أن إصبعي قد اختفى، وتوجَّبَ على والدتي طمأنتي وتأكيد أنه ما يزال موجودًا"، وتابعت بنبرة أكثر إيجابية "يتوجب عليَّ تذكير نفسي على عيش الوقت الحاضر، والذكريات ما هي سوا عقلي يتلاعب بي."

وأضافت: ""أمامي طريق طويل، إني أخطو خطوات صغيرة. الكل يعتقد أنه أمر جيد عندما تغادر لكن هذا عندما تبدأ المعركة القادمة فعليًا."

وأوضحت "ميل بي" أن ندوب الإساءة التي اقترفها زوجها في حقها لا تزال مُتعمِّقة في عقلها وفكرها، رغم انفصالها عنه قبل ثلاث سنوات.

يذكر أن "ميل بي" وطليقها بدت علاقتهما مثالية وشاعرية بعدما التقيا وتزوجا سرًا عام 2007، إلّا أنهما انفصلا عام 2016 بعدما اتهمته النجم بالاعتداء الجسدي والعاطفي.

وفي وقت سابق، زُعِمَ أن المغنية البريطانية تُسيء مُعاملة بناتها الثلاث لفظيًا ونفسيًا وسط مواقف مُثيرة للاشمئزاز جرت أمام أنظار أحد أصدقائها المقربين ومساعدها الشخصي السابق، الذي قرر رفع دعوى قضائية ضدها.

في مقابلة حصرية ، ادعى "ماداتاين غاري" أن "ميل بي" تُهين دائمًا ابنتها "فونيكس شي" (20 عامًا) ، وتخوض نقاشات حادة ووتصرخ على ابنتها "آنجل" (12 عامًأ)؛ بسبب رفضها الذهاب إلى سرير النوم، كما أنها تُسيء لابنتها "ماديسون" وتتفوه بالشتائم والعبارات البذيئة أمامها وهي في حالة سُكُر.