بالفيديو: عائلة كارداشيان تقيم أفخم حفل كريسماس.. وسيا مُختبأةً في صندوق هدايا ضخم!

حينما يتعلق الأمر بالاحتفالات وأعياد الميلاد، فإن عائلة كارداشيان- جينر الأنسب لهذه المهمة نظرًا لملايين الدولارات التي يمتلوكنها في أرصدتهن البنكية، بالإضافة إلى اهتمامهن الزائد بكل تفصيل من تفاصيل الحفل ابتداءً من الديكورات ,نهاية بالنجوم المدعوين.

دعت عائلة كارداشيان-جينر النجمة الأمريكية العالمية "سيا" لتقديم عرض غنائي استثنائي في الحفل، حيث فاجأت الحضور بتواجدها داخل صندوق هدايا كبير.

وشاركت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقاطع فيديو لـ"سيا" وهي تغني أغنيتها الشهيرة "Push" بينما ترافقها الراقصة الشابة "ماندي" التي تمايلت على إيقاع الأغنية.

اختارت "سيا" ارتداء فستان أحمر مُزيَّن ببيونات بألوان مختلفة، كما ارتدت باروكة مستوحاة من أجواء العيد، إذ جاء الشق الأيمن باللون الأحمر والشق الآخر باللون الأخضر، بينما زيَّنت شعرها ببيونة عملاقة حمراء.

وتراقصت فتيات كارداشيان؛ "كيم"، "كلوي"، "كورتني"، "كايلي"، و"كيندال" على إيقاع الأغنية الحماس، واخترن أجمل الإطلالات وأكثرها إثارة، كما تزيَّن بالمجوهرات المُرصَّعة بالألماس.

وهنا نعرض مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للحفل:

















