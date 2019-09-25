بالفيديو: على خطى حماتها ديانا..ميغان ترتدي الحجاب وتخلع حذائها قبل دخول المسجد

سارت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" على خطى حماتها الراحلة الأميرة "ديانا" أثناء تواجدها في جنوب إفريقيا، مُبرزةً احترامها للأديان والثقافات المتنوعة.

ارتدت "ميغان ماركل" (38 عامًا) الحجاب لأول مرة إلى جانب زوجها الأمير "هاري" خلال زيارة لهما إلى مسجد الأول، وهو أول وأقدم مسجد بني في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، وذلك احتفالًا بيوم التراث الذي يهدف إلى الاحتفال وتعزيز فهم الثقافات التي لا حصر لها، والتي تشكل المجتمع في جنوب إفريقيا.

ارتدت "ميغان" فستان ماكسي طويل باللون الكاكي زُيِّنَ خصره بحزام وجاء بأكمام قصيرة من توقيع العلامة التجارية Staud، وبلغت قيمته 260 جنيه استرليني، بينما غطَّت خصلات شعرها البني المموج بحجاب أبيض طويل.

والتقطت الكاميرات لقطات لطيفة خلال زيارتها الروحانية، ففي إحدى الصور تُسارع "ميغان" لإصلاح حجاب إحدى النساء، وفي أخرى تخلع هي وزوجها حذائهما قبل الدخول إلى المسجد، بينما تُعانق إحدى الفتيات بمودة ومحبَّة.









ويجدرالإشارة إلى أن الأميرة "ديانا" ارتدت الحجاب خلال زيارتها مسجد بادشاهي في لاهور أثناء جولتها الملكية في باكستان عام 1991.









وتهدف زيارة الدوقين إلى تعزيز الحوار بين الأديان، حيث التقيا بالكهنة المسيحيين والحاخامات مع قادة شباب من الديانة المسيحية، اليهودية، والإسلامية.