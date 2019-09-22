بالفيديو: غوغل تحتفل بشخصيات Friends في الذكرى الـ25.. صوت فيبي سيدفعك للضحك!

كرَّست شركة "غوغل" حملة "بيضة عيد الفصح" للاحتفال بالذكرى السنوية الـ25 لإنطلاق المسلسل الكوميدي الأشهر "Friends"، حيث حصلت الشخصيات الست الشهيرة في المسلسل "بيضة فصح" خاصة بهم على محرك البحث Google.

والطريقة الي تعمل بها لعبة Friends Easter Egg على موقع "غوغل" عبر البحث عن اسم الشخصية على الصفحة الرئيسية بكل بساطة، حينها يظهر رمز تعبيري أسفل مربع المعلومات على الجانب الأيسر من الشاشة.

على سبيل المثال ، حين كتابة اسم "فيبي بافي" بالإنجليزية "Phoebe Buffay" في خانة البحث، يظهر إلى جانب اسمها رمز الغيتار، ولا يصعب تخمين السبب، فحين النقر على الأيقونة تظهر قطة على سطح المكتب تتحركً ذهابًا وإيابًا بينما نسمع "فيبي" تُغني أغنيتها Smelly Cat.





تؤدي كتابة "كونيكا غيلر" بالإنجليزية "Monica Geller" إلى ظهور رمز صغير على شكل دلو صابون، فهي معروفة بوسواسها تجاه النظافة، ففي حال كنت لا تتذكر- أو نسيت ببساطة بعد كل هذه السنوات- لا أحد ينظف الشقة مثلما تفعل "مونيكا".





وجرب نفس العملية لشخصية "Racheal Green"، فستلاحظ ظهور قصة شعر، فقد اشتهرت بتسريحات شعرها الاستثنائية.





أما بالنسبة لـ" Joey Tribbian"، فنرى رمز شطيرة بيتزا، وحين الضغط عليه، تظهر أصناف مختلفة من المأكولات، ويمكننا سماع صوته يقول: "جوي لا يشارك طعامه".





وإلى جانب اسم "Ross Geller" يظهر رمز أريكة التي تذكرنا باللحقة التي يحاول فيها هو، و"راتشيل"، و"شاندلر" نقل الأريكة إلى شقته عبر السلالم، لينتهي بها الأمر منفصلة إلى جزئين.





وأخيرًا "Chandler Bing" الذي يظهر إلى جانب اسمه مقعد وحين الضغط عليه تظهر صوص أصفر وبطة بيضاء





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