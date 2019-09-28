بالفيديو: فيلم بيلا ثورن الإباحي يكرَّم بجائزة مهمة.. رؤية الجمال خاصتها تحوَّلت لواقع!

من المقرر أن تحصل "بيلا ثورن"، نجمة قناة ديزني السابقة،على جائزة مهمة من قبل خدمة بث أفلام البالغين Pornhub لإخراجها الغيلم الإباحي "Her & Him".

ستكرَّم النجمة الأمريكية الشابة "بيلا ثورن" التي تحوَّلت إلى عالم الإخراج بجائزة Vision في حفل توزيع جوائز Pornhub السنوي الثاني بتاريخ 11 أكتوبر على مسرح أورفيوم بوسط مدينة لوس أنجلوس، وفقًا لما ذكرته صحيفة "هوليوود ريبورتر".

وفي بيان أصدرته "ثورن" عبر حسابها الرسمي عبَّرت عن حماسها وسعادتها، جاء فيه: "يشرفني الحصول على هذه الجائزة..أنا متحمسة لأن رؤى الجمال مثل هذه يسلط عليها الضوء بطريقة جديدة..كسر المتعارف عليه حول معيار الجمال كان رؤية بالنسبة لي، ومنحني الكثير من السعادة لأشهد كيف يعترف به لما هو عليه في الحقيقة.. فن رؤى الجمال."

ويتناول الفيلم وفقًا لشبكة Pornhub شاب في العشرينات من عمله يكتشف أن صديقته تبحث في الإنترنت حول الطريقة التي بإمكانها قتل حبيبها والإفلات من العقاب.

وصرح "كورى برايس"، نائب رئيس موقع Pornhub، في بيان له أن الفيلم يروي قصة تتشابه مع رواية روميو وجولييت لعشيقين يواجهان الحظ العاثر في علاقتهما، فحبهما يتخلله الخطورة والتهور، ويتجاوز الزمان والمكان.