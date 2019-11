بالفيديو: في خمس دقائق..كريستين بيل وجيمي فالون يؤديان 17 أغنية كلاسيكية من أفلام ديزني!

قرر مقدم البرامج الكوميدي "جيمي فالون" والممثلة الأمريكية "كريستين بيل" أداء 17 أغنية كلاسيكية من عالم "ديزني" خلال خمس دقائق تقريبًا في برنامج The Tonight Show يوم الثلاثاء الماضي.

نشر الحساب الرسمي للبرنامج مقطع فيديو عبر "يوتيوب" تحت اسم "History of Disney Songs"، فبدأ الثنائي بأداء أغاني منتقاة ومعروفة عالميًا من أشهر أفلام ديزني من بينها أغنية "When You Wish Upon a Star"، يليها أغنية "Under The Sea"، ثم أغنية "Can You Feel the Love Tonight"، بالإضافة إلى أغنية Let It Go من فيلم الأنيميشن Frozen، واختتمت بأغنية Into The Unknow من الجزء الثاني لفيلم Frozen المنتظر.

وتضمَّن العرض أيضًا بعض الديكورات، ومجسمات لهياكل عظمية، ولعبة لشبل الأسد، بالإضافة سجادة طائرة من فيلم "Alladin".

من المقرر عرض فيلم Frozen 2 في الـ22 من شهر نوفمبر العام القادم، وهو من بطولة "إدينا مينزيل"، "جوش غاد"، و"إيفان راشيل وود"، بالإضافة إلى "كريستين بيل" التيتؤدي شخصية "آنا".