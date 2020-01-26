بالفيديو: قبلات تجمع جيسي جي وتشانينغ تاتوم.. والأخير ينهر معجب قارن حبيبته بطليقته!

أعلنت النجمة البريطانبة "جيسي جي" وحبيبها الممثل الأمريكي "تشانينج تاتوم" عودة علاقتهما من جدبد بعد انفصال دام لحوالي شهرين.

شاركت "جيسي جي" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعها بـ"تشانينج تاتوم" خلال تواجدهما في حفل "كليف دافيس" قبل انطلاق فعاليات حفل توزيع جوائز"غرامي" السنوي الذي سُيقام في بيفرلي هيلتون بمدينة لوس أنجلوس.

وحرصت "جيسي" أن تبرهن للجميع أنها سعيدة برفقة حبيبها الوسيم، فنشاهدهما يتبادلان القبلات، كما حاول "تاتوم" عضَّ خدها بأسنانه فيما بادلته الضحك.



وأرفقت المغنية الفيديو بتعليق، جاء فيه: "عندما تضع الهمس الخارجي، الضوضاء، والمقارنات على الوضع الصامت، وترفع صوت حياتك الشخصية حدَّ الانفجار..وعندما تستسلم وتتصرف بلا خوف بشأن حقيقة لطالما كانت؛ سيزهر الحب وينضج بطريقة مختلفة..سعيدة من الداخل إلى الخارج".

وتابعت: "أحبك عزيزي تشانينج تاتوم.. الطريقة التي تحبني بها وأحبك بها، وشهورنا هو ما يهم."

وأعرب "تاتوم" عن حبه بطريقة مغايرة تمامًا حينما كتب أحد المعجبين تعليقًا مستفزًا يبدي فيه رأيه إزاء علاقة الثنائي مُقارنًا "جيسي جي" بطليقة النجم "جينا ديوان"، حيث كتب: "جينا كانت أفضل لك".



وعلى الفور، أعرب "تاتوم" عن غضبه، وعلَّق: "أليكس..في العادة لا أرد على مثل هذا الهراء..لكن يبدو أنك كسائر كارهي السعداء. لماذا لا تفكر بشأن أفعالك وتنشغل بما يخصك فقط؟ إن ما تفعله مؤذٍ، إذا كنت لا تستطيع سوى أن تكون شخصًا سيئًا مليئًا بالكراهية على صفحتي وتعجز عن دعم الجمال الصافي والشفافية، وهما ما تتمتعان به جيسي.. إذن من فضلك اخرج من صفحتي، فليس هناك أحد يريدك هنا، وخاصة أنا".

واختتم النجم تعليقه بالإشادة بحبيبه مُشيرُا أنها أجمل وأكثر جاذبية من "جينا".

يذكر أن شائعات علاقة "تاتوم" و"جيسي" بدأت بعد ستة أشهر من انفصاله عن زوجته النجمة الأمريكية "جينا ديوان" عقب زواج استمر ثمانية أعوام.