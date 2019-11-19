بالفيديو: قبلة فرنسية مباغتة تجمع آندي كوهين والمثلي فريدريك!

من الصعب إحراج مقدم البرامج الكوميدي "آندي كوهين"، لكن هذا ما حدث بالضبط في اليوم الثالث والأخير من التسجيل برنامج BravoCon في مدينة نيويورك.

في قاعة مليئة بالمشاهير، ونجوم ومؤثري برنامج Bravo خلال العقدين الماضيين، سار النجم "فريدريك إكلوند" عبر المسرح متوجِّهًا نحو "أندي كوهين" مانحًا إياه قبلة فرنسية رطبة وطويلة.

ونشى الحساب الرسمي للبرنامج مقطع فيديو قصير يظهر فيه "فريدريك" يقف إلى جانب شخصيات أخرى على المسرح، ووسط أجواء حماسية، توجَّه دون سابق إنذار ناحية "آندي" وقبَّله على شفتيه قبلة طويلة، ونلاحظ الصدمة التي اعتلت ملامح مقدم البرنامج والجماهير.

وحينما انتهى "فريدريك" من عملته، سار وابتسامة عريضة تعتلي شفتيه كأنه حقق انتصارًا.

وتأتي هذه الحركة بعدما شارك زوج "فريدريك"، الفنان "ديريك كابلان"، صورة لطيفة تجمعه بطفليهما التوأم "ميلا" و"فريدريك جونيور".