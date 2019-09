بالفيديو: كاتلين جينر تسخر من عضوها الذكري.. "لم أقطعه، هو في فترة تقاعد"!

تعتبر نجمة تلفزيون الواقع "كاتلين جينر" من أشهر المتحولين جنسيًا؛ فق كانت جزءًا من برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، لكنها في ذلك الوقت كانت تُعرف بشخصية لاعب الغولف الشهير "بروس جينر" زوج "كريس جينر" الذي قرر تغير جنسه عام 2015.

ويبدو واضحًا أن "كاتلين جينر"، البالغة من العمر 69 عامًا، تجد السخرية من نفسها أمرًا يمنحها السعادة والثقة بالنفس، وبدا ذلك واضحًا خلال إحدى حلقات برنامج ROAST OF ALEC BALDWIN مع النجم العالمي "أليس بالدوين" يوم الأحد الماضي.

قررت "كاتلين" السخرية من عضوها الذكري، مٌشيرةً أنها لم تقطعه بل منحته فترة تقاعد، كما مدحت براعته في إنجاب ذرية ناجحة حينما كانت بشخصية "بروس جينر"، تقول: "دعوني أنعش ذاكرتكم، فقد صنع كايلي جينر، أصغر مليارديرية عصامية في التاريخ، وصنع كيندال جينر، أعلى عارضات الأزياء أجرًا."

وأضاف: "قمت بتربية عشرة أطفال، وأصبحت جدًا لعشرين طفلًا، لم أقطعه بل منحته فترة تقاعد.. لقد انتهى".





ويجدر الذكر أن "كاتلين تمتلك ستة أبناء وبنات من زوجاتها السابقات هم: "بورت" (39 عامًا) و"كاساندرا" (37 عامًا) من زواجه الأول بـ "كريستي سكوت"، و"برودي" (34 عامًا) و"براندون" (36 عامًا) من زوجته "ليندا ثوبسون"، بالإضافة إلى "كايلي جينر" (20 عامًا) و"كيندال جينر" (22 عامًا) من زوجته الثالثة "كريس جينر"، بإلإضافة إلى كونه زوج أم لأربعة أبناء هم "كلوي" و"كورتني" و"كيم" و"روب".