بالفيديو: كارا ديليفن تهاجم جاستن بيبر..توجَّب عليه تناول هذا الطبق المقزز!

صبَّت عارضة الأزياء الأمريكية "كارا ديليفين" جام غضبها على النجم الكندي "جاستن بيبر" بعدما اختارها كأقل صديقات زوجته تفضيلًا بالنسبة له.

أطلَّ "جاستن بيبر" (25 عامًا) ضيفًا في برنامج The Late Late Show، وشارك في فقرة Spill Your Guts مع مقدم البرنامج "جيمس كوردن” والتي تنطوي فكرتها على تناول الضيف ومقدم البرنامج أكثر المأكولات المقززة في حال امتنع على إجابة سؤال الآخر.





وفي هذه الأثناء، طلب "جيمس كوردن" من النجم الشاب ترتيب صديقات زوجته عارضة الأزياء الأمريكية "هايلي بالدوين" من الأفضل إلى الأقل تفضيلًا، حيث وضع في المركز الأول "كيندال جينر"، تليها "جيجي حديد"، ولتنتهي القائمة بـ"كارا ديليفين".

وأوضح "بيبر" أن اختياره يستند إلى الفترة التي قضاها برفقة هؤلاء النجمات ولا يوجد أي ضغينة بينه وبين إحداهن تحديدًا "كارا"، لكنه لم يرغب بتناول طبق لأعضاء الثور الذكرية.

ورغم إيضاح "بيبر" سبب ترتيبه القائمة بهذا الشكل، إلّا أن "كارا" لم تأخذ الموضوع بروح رياضية، بل قررت نشر صورة للحلقة، وكتبت: "إن يكن لديك شيء ضدي، لماذا حظرتني من حسابك؟ أحبك هايلي، لكن توجَّب عليه تناول طبق أعضاء الثور الذكرية".

ورغم أن "كارا" لم تبين السبب وراء حظر "بيبر" لها على موقع "إنستغرام"، إلّا أن خلافهما بدأ حينما قرر "بيبر" دعم مدير أعماله "سكوتر براون" الذي نشب بينه وبين المغنية الأمريكية "تايلور سويفت" خلاف حول أغانيها المسجلة، حيث انتقدت "كارا" تصرفاته وأشارت عليه احترام النساء ودعمهن باعتباره زوج لسيدة.