بالفيديو: كاردي بي بالبكيني ردًا على منتقدي جسدها.. "أعلم أن وزني قد زاد"

دائمًا ما تبرهن مغنية البوب الأمريكية "كاردي بي" أن الشائعات المتداولة حولها مجرد أكاذيب، وآخرها الصور التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تسوقها في أحد المراكز التجارية.

نشرت مواقع التواصل صورة لـ"كاردي" في أحد المراكز التجارية مُرتديةً هوت شورت كحلي وحمالة صدر رياضية سوداء، لكن عُدِّلت صورها لتبدو بجسد مترهل وأسمن، وما ما أثار غضبها.



وردًا على هذه الشائعات والانتقادات التي تعرضت لها بسبب شكل جسدها، نشرت "كاردي بي" مقطع فيديو لها مُرتدية بكيني مثير مؤلف من قطعتين من العلامة التجارية العالمية "لوي فيتون" وحقيبة يد كبيرة من ذات الماركة، في حين اعتمدت تسريحة شعر قصيرة صبغت مقدمتها باللون الأزرق.



وقالت: "أعلم أن وزني قد زاد قليلًا، وفي الحقيقة أحمله داخلي، لكن ذلك لا يعني شيئًا، فأنا أمتلك المال الكثير."

كما تطرقت للموضوع عبر خاصية انستغرام ستوري، وقالت: "إن كنتم تعتقدون أني عملت على تعديل الفيديو، فقط اطلبوا مقطع الفيديو.. اكتسبت المزيد من الدهون وزاد وزني، هل تدركون ما أقوله؟ كله جيد، بإمكانكم طلب الفيديو."



في غضون ذلك ، أجرت "كاردي" بعض التغييرات خلال الشهر الماضي، فاعتمدت ألوان منوعة لشعرها وحصلت على وشم جديد.

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