بالفيديو: كاردي بي تكشف تعرضها للاعتداء الجنسي.. ما فعله المصوُّر لا يمكن تصوُّره!

كشفت مغنية الراب الأمريكية "كاردي بي" تعرضها للتحرش خلال جلسة تصوير، وأعربت عن شعور الخوف الذي تملكها خلال ظهورها في إحدى حلقات برنامج Untold Stories of Hip Hop مع مقدمة البرامح "آنجي مارتينيز".

استذكرت "كاردي بي" الموقف المُهين خلال مشاركتها في جلسة تصوير لإحدى المجلات، حينها حاول المصوَّر الاقتراب إليها وملامسة جسدها، ثم أخرج عضوه الذكري بمحاذاتها، في ذلك الحين، استشاطت غضبًا، وصرخت في وجهه، ثم همَّت بمغادرة موقع التصوير في حالة من الصدمة.

وما زاد الوضع سوءًا رد فعل مالك المجلة حينما لجأت "كاردي بي" لمساعدته لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لكنه بالمقابل نظر إليها وكأن لم يحدث شيئًا وأن ما عايشته ليس شيئًا يذكر.

على الرغم من الحادث المأساوي، فإن النجمة العالمية تعلَّمت عدم الرضوخ لأي شكل من أشكال الاعتداء، فحينما سألتها "مارتينيز" عما إذا لا تزال تخوض مثل هذه الأحداث، أجابت بسرعة: "أوه، لا بحق الجحيم، فسوف أعرض فعلتك عبر حسابي على موقع إنستغرام".

ولم تكشف "كاردي بي" اسم المصوِّر أو المجلة، بل تكتَّمت على الحقائق.