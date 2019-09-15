بالفيديو: كريسي تسخر من هدية زوجها في ذكرى زواجهما السنوية.. "ماذا سأفعل بها بحق الجحيم"!

تُعرف عارضة الأزياء الأمريكية "كريسي تيغان" بروحها الفُكاهية، وصراحتها، وسرعة بديهتها في المواقف التي قد تسبب لها الإحراج، وطال ذلك زوجها المغني العالمي "جون ليجند".

احتفلت "كريسي تيغان" وزوجها المُحِّب بعيد زواجهما السادس، لكن القليل من الفُكاهة لا تَضُر، حيث نشرت صورة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تظهر فيها جالسةً على كرسي بطريقة مُضحكة بقدمين ممتدتين ومُتباعدتين أمام "جون ليجند" وتعابير الملل والإنزعاج باديةً على ملامح وجهها، وإلى جانبها باقة ورود كبيرة، بينما جلس "ليجند" ويديه على جانبي وجنتيه وعلامات خيبة الأمل ظاهرةً عليه.

تألقت "تيغان" (33 عامًا) في الصورة مُرتديةً بليزر أبيض باكمام فضفاضة، نسَّقته بحذاء بيج ذي كعب عالٍ وياقة عالية تصل لأعلى الفخذ.

كما نشرت مقطع فيديو للهدية التي قدمها لها زوجها، حيث أهداها باقة من الورود الرائعة لهذه المناسبة الرائعة، إلّا أن ذلك لم يعجبها، وقالت: "ما الذي سأفعله بهذه الورود بحق الجحيم؟".

ويبدو واضحًا أن الثنائي يقضيان أجواءً فرنسية بعيدًا عن طفليهما "لونا" ذات العامين، و"ميلز" البالغ من العمر 16 شهرًا.