بالفيديو: كيم بشخصية المحامية إيلي وودز في الهالويين..وورق المراحيض قضيتها!

احتفل المشاهير والنجوم العالميون هذا العام بعيد الهالويين، واختاروا أغرب الأزياء التنكرية المستوحاة من أفلام عالمية أو تجسيدًا لشخصيات أيقونية لقيت صدًا وشهرة كبيرة.

ولهذا العام، اختارت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" الظهور كالشخصية التلفزيونية "إيلي وودز"، التي جسَّدت شخصيتها الممثلة الأمريكية الشقراء "ريس ويذرسبون" في فيلم Legally Blonde، وهي فتاة غنية تنخرط في مهنة المحاماة.

ويبدو اختيار "كيم" مناسبًا للطريق الذي تسير فيه في الوقت الحالي، بعد أن قررت دراسة المحاماة.

وشاركت "كيم" (39 عامًا) متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو تُقلِّد فيه "إيلي وودز"، فاستعرضت منحنيات جسدها مُرتدية بكيني مؤلف من قطعتين باللون الوردي، وفي لقطة أخرى تترأس طاولة الاجتماعات لتتحدث عن ورق المراحيض على أنه قضية دولية.





ويجدر الإشارة إلى أن الفيديو مستوحى من مقطع تمثيلي يسخر فيه نجم اليوتيوب "بينتو سكينر" النجمة حينما قررت دراسة المحاماة، حيث ارتدى ملابس وردية مُثيرة وشعر صدره ظاهر أثناء تواجده في كلية المحاماة مُشبِّهًا إياها بشخصية "إيلي وودز" من فيلم Legally Blonde.

في بداية الفيديو، يقول "بينتو": "أووه، مرحبًا يا رفاق، اسمي كيم كارداشيان ويست وسأخبركم الأسباب التي ستجعل مني محامية رائعة"، وتابع "بصفتي رئيسة لشركة منتجات التجميل KKW Beauty ، فأنا ماهرة في لفت انتباه الجالسين في القاعة."

وفي لقطة أخرى، يطفو على سطح البركة وإلى جانبه رجل آخر مُتنكر كوالدتها "كريس جينر".

الجدير بالذكر أن "كيم"، الأم لأربعة أطفال، تدرس لتصبح محامية على أمل اجتياز امتحان نقابة المحامين بحلول عام 2022.