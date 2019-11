بالفيديو: كيم تُقاطع شقيقتها كورتني وتحرجها أكثر من مرة في حفل "بيبول تشويس"!

تُحاول نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" لفت الانتباه لها على الدوام وكأن العالم يدور حولها، حتى وإن اضطرها ذلك لاقتحام مقابلة إحدى شقيقاتها وإسكاتها بطريقة محرجة.

تواجدت شقيقات كارداشيان ووالدتهن "كريس جينر" في حفل توزيع جوائز People's Choice Awards ليلة الأحد في مدينة لوس أنجلوس، وأثناء سيرهن على السجادة الحمراء تقدَّمت منهن المراسلة التلفزيونية "جيوليانا رانسيس" من برنامج E! News لإجراء مقابلة معهن.

سألت "جيوليانا" الشقيقات حول أسماء دور الأزياء التي انتقت منهن إطلالاتهن لليلة، واختارت "كورتني كارداشيان" للإجابة، التي ردَّت قائلة: "لم أخطط لذلك.. ناعيم خام؟ هل هكذا تنطقون اسمه؟"، على الفور قررت "كيم" مُقاطعتها وأمالت جسدها ناحية الميكروفون وتابعت دون الاكتراث لشقيقتها الكبرى التي بدا عليها الإحراج "كل ما يهم أننا نضع عطر KKW Diamonds! هذا كل ما يهم".

وتابعت إحراج شقيقتها: "لقد أنقذتك لأنك لا تعلمين المصمم الذي ترتدين منه"، لتجيب "كورتني" مُدافعةً عن نفسها "لا، إنه ناعيم خان، لكنني لا أعلم طريقة نطق اسمه".

وبدا واضحًا أن "كورتني" بدت كشبح بين المجموعة، حيث استكملت المقابلة مع "كيم"، "كلوي"، و"كريس".

الجدير بالذكر أن برنامج العائلة Keeping Up With The Kardashians حظي بجائزة أفضل مسلسل تلفزيون واقع لعام 2019.

