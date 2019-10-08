بالفيديو: كيم في أرمينيا لتعميد أطفلها.. وابنتها شيكاغو تخطف الأنظار!

توجَّهت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" برفقة أطفالها الأربعة لزيارة موطنها الأصلي "أرمينا" من أجل تعميد كل من "سانت"، "شيكاغو"، و"سالم".

رصدت عدسات الباباراتزي "كيم كارداشيان" في العاصمة الأرمينية "يريفان" برفقة أبنائها الأربعة وشقيقتها الكبرى "كورتني كارداشيان" وأطفالها الثلاث "ميسون"، "بينيلوب"، و"راين"، حيث توَّد النجمة تعميد أطفالها كما عمَّدت ابنتها "نورث" سابقًا في الكنيسة الرسولية الأرمنية في القدس.

واختارت "كيم" لزيارتها ارتداء كنزة ضيقة رماديو ذات ياقة عالية نسَّقتها بتنورة رمادية ضيِّقةَ من العلامة التجارية Rick Owens بقيمة 510 جنيه استرليني، في حين أسدلت خصلات شعرها الأسود المموَّج على جانبي كتفها.

من جهة أخرى، اختارت لأطفالها إطلالات بيضاء عملية لما تمليه عليها العادات الأرمينية بشأن التعميد، وقد خطفت طفلتها "شيكاغو" الأنظار إليها بارتدائها فستان أبيض قصير، وسرَّحت شعرها على شكل جديلتين جانبيتين.











قبل يوم واحد فقط، شوهدت المجموعة وهي تشق طريقها إلى كنيسة القديسة هوفانس-مكريتش، ويضم مقر كنيسة الأرمن الأرثوذكس المعروف بـ"الكرسي الأم لإتشميادزين المقدّس".

تستعد "كيم" أيضًا لحضور المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات (WCIT) ، بعد أربع سنوات من زيارتها الأولى لأرمينيا، حيث ستتحدث عن امبراطورية علامتها التجارية، كما ألمحت مؤخرًا إلى أنها تخطط لإنتاج خط منتجاتها SKIMS للمشدات في موطن أسلافها، إذ أنها أرمنية الأصل.