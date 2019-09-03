بالفيديو: كيم كارداشيان.. لا للاحتفال وإغراء الشواء!

قررت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" التركيز على دراستها للحقوق، بدل الاحتفال بعيد العمال برفقة عائلتها الذين نظموا حفل شواء بهذه المناسبة.

حيث تعتزم "كيم كارداشيان" (38 عامًا) الخضوع لامتحان نقابة المحامين في ولاية كاليفورنيا عام 2022، ما يعني تكريس وقتها وجهدها في الدراسة لاجتياز الامتحان، والابتعاد عما يلهي في هذه العملية، وتأكيدًا على مدى جديتها، نشرت مقطع فيديو قصير أثناء قراءتها بعض الملاحظات المدونة حول العقود القانونية.

وأرفقت الفيديو بتعليق، جاء فيه: "بينما الجميع متواجد في حفل الشواء، أقوم بدراسة العقود القانونية اليوم".

وسلطت "كيم" الضوء على أكثر المشاكل المالية التي مرَّ بها العالم في السنوات الأخيرة، وشاركت إحصائية مثيرة للقلق عبر خاصية "إنستغرام ستوري" بشأن عدد الأشخاص الذي تعرضوا للإفلاس بسبب الفواتير الطبية سنويَا، حيث يقدر عدد الأشخاص المفلسين في المملكة المتحدة ما يقارب الـ643 ألف شخص، بينما لم تسجل أي عملية إفلاس في كل من: المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وأيسلندا، وشيلي، وكندا.

ويجدر الإشارة إلى أن "كيم" اعتزمت دراسة القانون بعد حربها من أجل حقوق "ماري جونسون" وقدرتها على إخراجها من السجن، بالإضافة إلى أن والدها المتوفي "روبرت كارداشيان" كان يعمل محاميًا.

يجدر الإشارة إلى أن النجمة العالمية ستبدأ مهنتها الجديدة في القانون الجنائي وتعتزم اجتياز امتحان نقابة المحامين في ولاية كاليفورنيا عام 2022.