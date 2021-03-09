بالفيديو: كيم كارداشيان تغني إحدى أغاني فيلم "الجميلة والوحش".. هل أعجبك صورتها؟

شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مقطع فيديو نادر أثناء غنائها إحدى أغاني فيلم الآنيميشن الكلاسيكي Beauty And the Beast الذي أصدر عام 1991.

نشرت كيم كارداشيان ، البالغة من العمر 40 عامًا، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو لها وهي تشاهد برفقة أطفالها فيلم Beauty and the Beast الكرتوني في عقارها الفاخر في هيدن هيلز الذي يبلغ سعره 60 مليون دولار.

وفي إحدى اللقطات، تستعرض كيم صوتها الجميل بينما تغني بطلة الفيلم بيلا أغنية على طراز الأوبريت التي لحنها "آلان مينكن" و"هوارد آشمان".

وطلبت كيم من ابنتها ستورمي وابنة اختها ترو الغناء برفقتها، لكن يبدو أن مزاجهما لا يسمح.

ويجدر الإشارة إلى أن كيم وزوجها كانييه ويست يمضيان في إجراءات الطلاق.