بالفيديو: لقاء كارثي يجمع جيمي فالون وليدي غاغا.."لا أستطيع التحدث الآن"!

قد يكون هنالك العديد من الأثار السلبية التي سببها تفشي فسروس كورونا المستجد، إلّا أنه أخرج العديدين من أماكن راحتهم ودفعهم للخروج بأفكار إبداعية، فتحوَّل كل شيء إلى رقمي، فالحفلات، والبرامج التلفزيونية، والمؤتمرات، كلها انتقلت إلى البث المباشر الذي توفره مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرر مقدم البرامج الكوميدي "جيمي فالون" استضافة النجمة العالمية "ليدي غاغا" في برنامجه The Tonigt Show، لكن في البداية سلَّط الضوء على جمعيته الخيرية "ستيت فارم"، ومنظمة الصليب الأحمر، ومنولوجه المعتاد، ثم مقابلته مع ضيفة الحلقة.

وعلى الرغم أن "غاغا" كانت موفقة على الظهور في المقابلة، إلّا أنها على ما يبدو لم تكن جاهزة لذلك على الإطلاق، لتتحول الحلقة إلى أكثر المحادثات إحراجًا، فحينما اتصل عليها "فالون" عبر برنامج FaceTime أجابت على اتصاله غير مدركةً أنها تظهر على شاشة التلفاز.



وبابتسامة كبيرة، صرخ "فالون" قائلًا: "مرحباً ليدي غاغا"، ثم أدار هاتفه اتجاه الكاميرا لتظهر نجمة البوب مُرتديةً تيشيرت أسود ونظارات طبية سميكة، ثم أجابت: "مرحبًا جميعًا".

وبعد ثوانٍ، بدت "غاغا" مشتتة، والكثير يدور حولها، والهواتف ترن هنا وهناك، لذلك قالت مرتبكة: "لا يمكنني الحديث الآن".

حينها شعر "فالون" وجود شيء خاطئ، لذلك قرر الخوض سريعًا بالموضوع وطلب من "غاغا" كشف ما تحضره لمعجبيها والأخبار المفاجئة وإعلانها الكبير الذي كان من المقرر أن تكشف الستار عنه في البرانامج، إلّا انها أجابته على الفور: ""لا يمكنني جيمي. أنا لا أستطيع التحدث الآن. أنا آسف. إنه وقت غريب حقًا. مرحبًا؟ جيمي لا يمكنني رؤيتك. هل أنا على شاشة التلفزيون؟".

وأشارت أنه حول فيروس كورونا لكنها لا تستطيع منه المزيد من التفاصيل، وطلبت منه إعادة مقابلتهما يوم الجمعة، ثم غيَّرت الموعد ليوم الإثنين.