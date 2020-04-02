بالفيديو: ليندسي لوهان تستعد لطرح أغنية جديدة بعد كشف مواعدتها إماراتي!

أعلنت النجمة الأمريكية "ليندسي لوهان"عن طرح أغنية جديدة بعنوان "Back To Me" يوم الجمعة القادم، وذلك بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

شاركت "ليندسي لوهان" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" فيديو ترويجي قصير لأغنيتها ذات الإيقاع الراقص، وكتبت: "الأغنية تدور حول إعادة اكتشاف الذات وقبولها، وإغلاق الضوضاء، والمضي قدمًا ورمي الماضي خلفك، بينما تعيش اللحظة الراهنة".



يبدو أن "ليندسي" قررت العودة للعمل وكأنها لم تغادر أبدًا، فقد كانت آخر أغنية لها بعنوان Bossy التي أطلقتها عام 2008.

يذكرأن "لوهان" أصدرت ألبومات عديدة من بينها "Speak"، "A Little More Personal (Raw)"، وباعت ملايين التسجيلات.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت "لوهان" فيديو غامضًا ترويجًا لعودتها الموسيقية عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب، ويضم مجموعة من أجهوة التلفزيون التي تبث مقاطع قديمة للنجمة، وأنهت الفيديو، بتعليق صوتي: "لقد عدت".



علَّق أحد المعجبين بسخرية: "خبر عاجل: قررت بيونسيه وتايلور سويفت حزم حقائبهما بعد أن تم إخطارهما بأن ليندسي لوهان ستعود إلى الموسيقى!"

وعلى صعيد علاقتها الغرامية، انتشرت شائعات تفيد وجود علاقة برجل الأعمال الإماراتي "بدر شماس"، حيث تواجد الثنائي معًا في جزيرة موريشيوس.



ووفق ما نقله مصدر مقرب، يُقال أن الثنائي بدآ المواعدة قبل عدة أشهر، حيث التقيا لأول مرة في مهرجان دبي للموسيقى في شهر فبراير، ويبدو أن علاقتهما جدية نوعًا ما، كما أن "ليندسي" تشعر بالسعادة ومتحمسة لمستقبلهما معًا.

وفي وقت لاحق، نشرت "لوهان" صورة جماعية تجمعها بحبيبها المزعوم وشقيقتها "آلي لوهان"، وأعضاء فرقة "باستيل"، وعلَّقت على الصورة: "ليلة جميلة مع آلي وحبيبي بدر، إنها ليلة سحرية جميلة"، لكن الأمر المثير للاهتمام حذفها لها.



ويجدر الإشارة إلى أننا نعلم قليلًا من التفاصيل بشأن "بدر"، الذي يعمل نائب مساعد لرئيس شركة دولية لإدارة الثروات، كما يعيش في دبي منذ عام 2017 تزامنًا مع تواجد "ليندسي" هناك على مدار العامين الماضيين.

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