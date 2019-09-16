بالفيديو: مغنية مسلمة تفضح النجم الراحل"برينس".. هذا ما جرى بعد رفضها حمايته!!

زعمت المغنية الإيرلندية "سينيد أوكونور"، والمعروفة الآن باسم "شهداء دافيد" بعد اعتناقها الإسلام، أن نجم بوب الراحل "برينس" اعتدى عليها بالضرب، كما ترك إحدى عضوات فرقته تعاني من كسور في الصدر.

تحدَّثت "شهداء دافيد" حول خلافها مع المغني الأمريكي في العديد من اللقاءات، إلّا أنها خاضت في التفاصيل أكثر خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج Good Morning Britian مع المذيعين "بيرس مورغن" و"سوزانا ريد"، وأعربت عن مشاعر الخوف التي انتابتها حينما التقت به بمفردها في منزله.

Sinead O’Connor just revealed that Prince beat her up for refusing to become his protege and stop swearing. She went on to say that he also broke another woman’s ribs #gmb pic.twitter.com/tYuGuRIq7a — Lauren Franklin (@Franklinsays) September 16, 2019

أوضحت "شهداء" أن "برينس" دعاها إلى منزله، ووافقت على عرضه بغباء دون أن يرافقها أحدهم، وأكَّدت أنه لم يشعر بالارتياح لفكرة أنها ليست ربيبة لديه تحتاج حمايته، فقط إنسانة توّد تسجيل أغنية، إذ أشرف على كتابة كلمات أغنيتها الضاربة "Nothing Compares 2U".

وأشارت أنه طلب منها التوقف عن الشتم في مقابلاتها التلفزيونية، ثم توجَّه لجلب وسادة وضع داخلها شيئًا صلبًا، حينها قررت الهروب من المنزل والاختفاء بين الأشجار.

وأضافت أنهما تقابلا في الطريق السريع بمدينة ماليبو في الساعة الخامسة صباحًا، فقررت البصق عليه حينها حاول ضربها والتهجم عليها، فقررت الهرب وطرق أجراس بيوت أشخاص عشوائيين عملًا بنصيحة والدها؛ طلبًا للمساعدة.

وأكّدت "شهداء" أنها ليست الوحيدة ممن تعرضوا للإيذاء على يدي النجم الراحل، إذ نقلت سيدة إلى المشفى إثر تعرضها لكسور في الصدر.





والأسبوع الماضي، حلَّت ضيفةً في برنامج Late Late Show بنسخته الإيرلندية يوم الجمعة الماضي، وتطرَّقت للحديث عن الدين الإسلامي، وأدَّت أغنيتها "Nothing Compares 2 U"، تقول: "كنت لدي نوع من التحامل اتجاه الإسلام، لكن بعد قراءة القرآن، شعرت أني في منزلي، وأني كنت مسلمة طوال حياتي."

وأطلَّت "شهداء" مُرتديةً فستان طويل واسع أحمر اللون، وغطَّت شعرها بحجاب أحمر شرعي يستر جسدها.

واعتذرت "شهداء" بشأن تغريدة نشرتها ضد ذوي البشرة البيضاء، وكتبت: " فيما يتعلق بالأمور التي أدليت بها أثناء غضبي وتوعكي حول ذوي البشرة البيضاء، لا تمت للواقع بصلة في الفترة السابقة والوقت الحالي أيضًا، فلقد تأثرت برهاب الإسلام.. أعتذر عن الأذى الذي سببته.. كانت تلك إحدى التغريدات الجنونية".

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