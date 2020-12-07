بالفيديو: مقالب عائلة كارداشيان مع أصدقائهم الفنانين تثير الضحك.. شاهد رد فعل جاستن بيبر وزوجته

قررت شقيقات كارداشيان الحصول على بعض التسلية عبر إجراء مقالب مضحكة بأصدقائهم المقربين من النجوم العالميين ومشاهير هوليوود

نشرت الشقيقات "كيم"، "كورتني"، "كلوي"، "كايلي"، "كيندال"، ووالدتهم "كريس جينر" مقاطع فيديو عبر حساباتهن على تطبيق "تيك توك"، حيث ينطوي المقلب على إجرائهن مكالمة فيديو مع أصدقائهن في حين يجلسن بصمت رهيب محدقات بالكاميرا دون أن ينبسن بأي كلمة.

وكانت ردات فعل النجوم مضحكة للغاية، فاعتقد بعضهم أن شبكة الإنترنت لا تعمل جيدًا أو أن هنالك خلل في الاتصال، في حين شعر آخرون بالخوف.

وارتدت نجمات تلفزيون الواقع جميعهن ملابس داكنة باللون الأسود وأسدلن شعرهن الحريري بطريقة انسيابية.



و من بين المشاهير الذين كانوا ضحايا مقلبهن: مغني الراب "تراڤيس سكوت"، حبيب "كايلي جينر"، ولاعب كرة السلة الأمريكي "تريستان تومبسون"، حبيب "كلوي كارداشيان"، و"ديڤ شاپيل"، والمغني الكندي "جاستن بيبر" و زوجته عارضة الأزياء الأمريكية "هايلي بيبر"، بالإضافة إلى الممثلة الحسناء "جينيفير لورانس"، وغيرهم الكثير.