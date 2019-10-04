بالفيديو: من الحداد إلى البريق.. أنجلينا جولي راقصة سالسا في عرض فيلمها Maleficent 2

بدت النجمة الأمركية "انجلينا جولي" كراقصة سالسا بفستانها الفضي البرّاق في العرض الأول لفيلمها الجديد Maleficent : Mistress Of Evil.

توجَّهت "أنجلينا جولي" برفقة ابنها "مادوكس" (18 عامًا) وابنتها "زهرة" (14 عامًا) إلى اليابان لحضور العرض الأول للفيلم المُقام في ميدان "روبونجي هيلز أرينا"، واختارت لهذا الحدث فستان فضي برَّاق مُزيَّن بكشاكش بلمسة من الدراماتيكية من توقيع العلامة التجارية العالمية "رالف آند روسو".

وأكملت "جولي" إطلالتها مُعتمدةً ظلال عيون برونزي وأحمر شفاه من درجات البني، وأسدلت شعرها البني وراء ظهرها، في حين تزيَّنت بأقراط ألماسية، وزادت من طولها طولًا بانتعال حذاء فضي ذي كعب عالٍ.













من جهة أخرى، اختارت ابنتها "زهرة" إطلالة سوداء مُرتديةً فستان أسود طويل مُزيَّن بقماش الدانتيل، واعتمدت تسريحة شعر على شكل ظفائر رفيعة موصولة بخصل شعر بيضاء، كما ارتدى "مادوكس" بدلة سوداء كاجوال وحذاء أسود.

تدور أحداث الفيلم حول مغامرة مُحتدمة يتصاعد فيها التوتر بين قوتين تتصارعان من أجل الأميرة "أورورا"، التي ترعرعت في كنف ملكة الشر "ماليفيسنت" منذ طفولتها، حيث توَّد الأخيرة إحباط عملية زواجها من الأمير. من جهة أخرى، تعتزم الملكة "إنغريث" إتمام عملية الزواج لتسيطر على "أورورا".

الفيلم من إخراج "يواكيم رونينغ" عن سيناريو كتبه كل من "ليندا ولفيرتون" و"ميخا فيتزيرمان بلو" و"نوح هابستر"، ومن المقرر طرحه في قاعات السينما بتاريخ 18 أكتوبر.