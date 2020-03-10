بالفيديو: ميغان تتألَّق بالأخضر الزمردي في يوم الكومنولث.. وسلفتها بالأحمر الملوكي!

خطفت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" الأنظار في جولتها الوداعية للمملكة المتحدة برفقة زوجها الأمير "هاري" خلال ظهورهما العلني الأخير في ويستمنستر آبي.

تواجد الأمير "هاري" و"ميغان ماركل" لأول مرة بشكل علني إلى جانب شقيقه الأكبر الأمير "ويليام" وزوجته دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" في خدمة يوم الكومنولث، وذلك بعد قرار تخليهما عن مكانتهما كأعضاء بارزين في العائلة المالكة البريطانية.

بدت "ميغان" غاية في الأناقة والجمال بفستانها الأخضر الزمردي النابض بالحياة من توقيع مصممة الأزياء النيوزلندية " إميليا ويكستيد"، جاء متوسط الطول بأكمام طويلة، وما زاده فخامة وأناقة الكاب الذي انسدل على إحدى كتفيها بطريقة دراماتيكية مانحًا إياها لمسة فخامة.







وأكملت الدوقة الحسناء إطلالتها بقبعة فاسيناتور مًطابقة مُزينة بشبكة خضراء من تصميم "ويليام شامبرز"، وتزيَّنت بأقراط ألماسية من "سنوستون"، وحملت حقيبة صغيرة سوداء من تصميم "غابريلا هيرست"، وزادت من طولها طولًا بانتعال حذاء بيج من العلامة التجارية "أكوازورا" ارتدته مسبقًا حينما أعلنت نبأ خطوبتها من "هاري".

من جهة اخرى، اعتمدت "كيت ميدلتون" الأحمر لإطلالتها الملوكية، فمن النادر أن ترتدي هي وسلفتها ذات اللون في المناسبات الملكية؛ لذلك يعد اختيارها هذا اللون الأنسب باعتباره يناقض ما اختارته "ميغان".

خطفت "كيت" الأنظار بفستانها الأحمر الذي جاء بتصميم المعطف من توقيع مصممة الأزياء البريطانية "كاثرين والكر"، جاء مُحددًا خصرها النحيل، ونسَّقته بقبعة رأس مُطابقة مُزيَّنة بالورود من تصميم "سالي آن بروفان"، بينما تزيَّنت بأقراط فضية طويلة.

وأكملت "كيت" إطلالتها بكلاتش مخملي، وحذاء ذي كعب عالٍ مخملي، بالإضافة إلى تزينها بخاتم ألماسي مبهر.

وعلى صعيد آخر، كشفت إحدى الفيديوهات الوضع مشحونًا بالتوتر والكراهية بين الشقيقين "هاري" و"ويليام"، فقد تجنَّب الأخير تحية شقيقه ببرود، كما أن "كيت" حاولت تنجب النظر إلى "ميغان ماركل" وتحيتها.