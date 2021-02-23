بالفيديو: ميغان ماركل تتألق بفستان من الليمون في ظهورها الأول بعد إعلان حملها.. وبودكاست يجمعها مع هاري

بدا الأمير "هاري" ودوقة ساسكس "ميغان ماركل" محطمين في ظهورهما الأحدث عقب إعلان حملهما بطفلهما الثاني.

سجَّل "هاري" و"ميغان"، اللذين أبرما صفقة مع Spotify العام الماضي، مقطع فيديو قصير لصالح البودكاست خاصتهما Archewell Audio في حدث البث المباشر.

كشفت "ميغان"، التي قدمت عرضًا أنيقًا أثناء ظهورها إلى جانب "هاري"، أنها "تستخدم البث الصوتي لإدارة محادثات قوية".

وأضافت الدوقة: "أنشأنا بودكاست Archewell Audio للتأكد من أننا نستطيع إعلاء الأصوات التي ربما لا تُسمع ونستمع إلى قصص الناس".

كما شارك الدوق أفكاره حول هذه الخطوة، قائلاً: "والجزء الأكبر من هذا هو محاولة إنشاء هذا المجتمع الذي يمكنك المشاركة فيه، والذي سيشجع الجميع على مشاركة نقاط ضعفهم في ذلك المكان الآمن."

وقد تألَّقت "ميغان" بفستان لطيف أبيض اللون مُزيَّن برسومات على شكل أغصان خضراء وحبات ليمون من توقيع دار الأزياء العالمية "أوسكار دي لا رينتا"، وأسدلت شعرها المموج على جانبي كتفها، وبدت مشرقة ومتوهجة.

لا يزال حفيد الملكة وزوجته الأمريكية يتصدران أخبار الصحف العالمية في بريطانيا بعد أن أعلن قصر باكنغهام يوم الجمعة أنهما لن يعودا إلى مناصبهما كأعضاء عاملين في العائلة.

يأتي المظهر الأنيق للزوج الملكي سابقًا وسط أنباء تفيد بأن مقابلتهما القادمة مع أوبرا وينفري قد يتعين إعادة تحريرها أو حتى إعادة تصويرها جزئيًا بسبب الخلاف الذي أحدثته مع العائلة المالكة.