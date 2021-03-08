بالفيديو: ميغان ماركل تكشف تعرض ابنها للعنصرية.. والعائلة المالكة رفضت منحه لقب أمير لهذا السبب!

لم تتوانَ دوقة ساسكس ميغان ماركل على كشف العديد من التفاصيل الصادمة عن حياتها كفرد من العائلة المالكة البريطانية خلال مقابلتها المتفجرة مع مقدمة البرامج الأمريكية "أوبرا وينفري"، وتتطرَّقت لكيفية تعامل العائلة المالكة مع حملها الأول بآرتشي ومخاوفهم بشأن لون بشرته الأسمر باعتبارها مختلطة الأعراق، ورفضهم لمنحه لقب الأمير والحماية.

أشارت الممثّلة الأمريكية السابقة إلى أنّ أفراداً في العائلة المالكة أبدوا قلقهم إزاء درجة سواد بشرة ابنها آرتشي قبل ولادته.

وأوضحت ميغان ماركل أن العائلة المالكة لم ترد منح ابنها آرتشي لقب الأمير لذلك السبب لم يكون ليحصل على الحماية الأمنية، تقول: "قالوا لنا أن ارتشي لن يحصل على حماية لانه لن يصبح أميرًا، لن يكون محمي ولن يعطى لقب لانه من عرق مختلط. لم اهتم باللقب لكنني اهتم بأن يحموا ارتشي، وقالوا بانهم سيغيروا قانون أن يصبح ارتشي أمير عندما يصبح تشارلز ملك."



وبذلك تكون ميغان قد نفت أخبار رغبتها وهاري بعدم منح طفلها لقب الأمير الذي تناقلته الصحف البريطانية، حيث أشارت الصحف أن الزوج الملكي ويودان منح طفلهما الحرية بعدم منحه اللقب لكنهما أجبرا على ذلك.

وأضافت أنها رغبت بمنح طفلها اللقب كي يحصل على الحماية والآمن اللازم لحماية حياته، رغم عدم اكتراثها بمثل هذه الألقاب، مُشيرةً أن أهم لقب قد تحصل عليه هو "أمي".

أما بشأن الصورة خارج المشفى بعد ولادتها آرتشي، بيَّنت ميغان أن لم يطلب منها ومن هاري التقاط صورة خارج المشفى، إلَّا أن وسائل الإعلام تناقلت أن هذا قرارهما.



