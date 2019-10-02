بالفيديو: نجمة أمريكية تصفع زوجها وتعتدي عليه بالضرب.. وهذه نهايتها!

ألقت الشرطة القبض على الممثلة الأمريكية "ستايسي داش" بعد اعتدائها بالضرب على زوجها "جيفري مارتي" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وورد أن الممثلة البالغة من العمر 52 عامًا احتُجزت لدى الشرطة في مقاطعة باسكو، بعد مشادة وقعت بينها وبين زوجها "مارتي"، الذي تزوجت منه أبريل 2018، على إثر خلاف جرى بينها وبين ابنة زوجها البالغة من العمر 15 عامًا.





ويُشار أن "ستايسي" انهالت بالضرب على "مارتي" ودفعته بقوة، ثم صفعته على وجهه، ولوحظ آثار خدوش على يده اليسرى.

ووفقًا لموقع TMZ الإخباري، استدعيت الشرطة إلى العقار في حوالي الساعة 7:45 منه مساء يوم الأحد، استجابة لاتصال "داش"، حيث نشر مقطع فيديو لحظة إلقاء الشرطة القبض على "ستايس" التي كُبلَّت يديها، في حين لم ترتدي سوى قميص طويل أزرق وحفاية.

والأمر المُثير للاهتمام، أن "مارتي" هو من دفع كفالة زوجته في ذات اليوم وقدرها 500 دولار أمريكي، رغم ذلك فستواجه عقوبة السجن لعام كامل.

يذكر أن "ستايسي" اشتهرت بدورها في فيلم Clueless عام 1994 إلى جانب النجمة "أليسيا سيلفرستون"، كما ظهرت في فيديو المصوَّر لمغني الراب "كانييه ويست" All Falls Down.