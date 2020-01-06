بالفيديو: نجمة تبكي على خيانة حبيبها ومصري يُضحك الجماهير بتواضعه.. شاهد أغرب ما حدث في "غولدن غلوب"!

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" لدورته الـ77 في مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا يوم أمس الأحد، وتخلل الحدث العديد من المواقف الطريقة والمضحكة، وأخرى اتسمت بالغرابة، بالإضافة إلى مواقف محزنة لنجوم بكوا على خشبة المسرح.

وهنا نستعرض أهم ما جرى على خشبة المسرح:

1. تواضع رامي يوسف حينما تسلَّم جائزة أفضل ممثل عن سلسلة تلفزيونية كوميدية

صعد الممثل الأمريكي ذي الأصول المصرية "رامي يوسف" على خشبة المسرح لاستلام جائزته التي قدَّمتها النجمة العالمية "جينيفر أنيستون"، وحال وقوفه أمام النجوم العالميين، شكر الله وأولئك ممن وقفوا إلى جانبه في نجاحه، وأضاف ممازحًا: "انظروا، أعلم أنكم لم تشاهدوا مسلسلي، وتتساءلون إذا ما كنت أعمل كمحرر؟.. حتى أن من يقف أمامكم لم تختاره والدته كأفضل ممثل في سلسلة تلفزيونية، فقد كانت تدعم النجم العالمي مايكل دوغلاس".

واختتم كلامه: "المصريون يحبون مايكل دوغلاس".

2. رامي يوسف يختار موسيقى عربية

يفتخر الممثل الأمريكي ذي الأصول المصرية بهويته العربية، لذلك اختار موسيقى شرقية ذات دقَّة حماسية كمقدمة قبل صعوده على خشبة المسرح لتسلم جائزة كأفضل ممثل في سلسلة تلفزيونية كوميدية.

3. لا مزاح بين مقدمي البرامج

المزاح بين مقدمي العروض لا يدعو للراحة في أغلب الأحيان، لكن الممثل الأمريكي "مات بومر" والنجمة الإسبانية "صوفيا فيرجارا" سجَّلا رقمًا قياسيًا للإحراج على خشبة المسرح، ابتداءً من قراءة "فيرغارا" نصوص "مات"، والتوتر الواضح بين النجمين الذي استمر لحين مغادرتهما خشبة المسرح.

4. إخفاء التوتر عبر الضحك

قرر النجم الشاب "أنسل إلجورت" بغناء مقدمة تقديمه جائزة أفضل أغنية في فيلم حركة، لكن خلق ذلك جوًا متوترًا؛ فقد ترك زميلته الممثلة الأمريكية "داكوتا فانينغ" في حالة من العجز والتوتر أخفتهما بالضحك والقهقهة.

5. بكاء توم هانكس

يتمتع النجم العالمي بروح طيبة يقع في حبها الجميع، وأثناء استلامه جائزة المخرج الراحل "سيسل بي ديميل" ذرف الدموع شاكرًا زوجته وأطفاله الرائعين، وقال: "لقد أنعم الله على رجل مثلي عائلة رائعة جالسة ً أمامي.. زوجة رائعة بكافة جوانبها، علمتني ما هو الحب"، وأضاف: "وأطفال أكثر قوة، شجاعة، وحكمة من الرجل الكبير هنا.

6. هازلي

بكت المغنية الأمريكية "هازلي" على خشبة المسرح لسبب مغاير عن النجم "توم هانكس"، فقد ذرفت الدموع أثناء عرضها الغنائي بسبب استذكارها حادثة خيانة حبيبها لها.

سبب بكاء هالزي هنا هو خيانة حبيبها لها كيف تقدرون تخونون احبائكم وتجرحونهم 💔pic.twitter.com/yaqA21Hs2c — majed shack (@i_wsck) January 5, 2020

7. لم شمل براد بيت وجينيفر أنيستون

أثناء إلقاء النجم الأمريكي "براد بيت" خطابه على خشبة المسرح بعد استلام جائزته، اختتم كلامه بالسخرية على الأخبار المُتداولة حول علاقاته بنساء مختلفات منذ انفصاله عن طليقته النجمة الأمريكية "أنجلينا جولي"، وعلى الفور صوِّبت الكاميرات ناحية زوجته السابقة "جينيفر أنيستون" التي ضحكت على نكاته.