بالفيديو: نجمة توقف عرضها لتوبيج معجب.. ماذا فعل لإغضابها!

إياك أن تتجرَّأ والتدخل فيما لا يعنيك خاصة حينما يتعلق الأمر بحياة النجوم الشخصية، فهذا خط أحمر لا يجدر تجاوزه.

قررت المغنية الأمريكية "هالسي" تلقين أحد معجبيها درسًا لن ينساه على الإطلاق خلال حفلها في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، بعد صراخه باسم حبيبها السابق مغني الراب الأمريكي "جي إيزي" نتيجة لذلك أوقفت عرضها لتصغ حدًا للإساءة.

بعد إيقافها العرض، التفت للجماهير وتساءلت بعصبية شديدة عن الشخص الذي تجرَّأ على الصراخ باسم حبيبها السابق، وهددته بالطرد من الحفل في حال نطق اسمه مرة أخرى، بينما واصلت بحثها عنه مؤكدةً أنها لن تدعه يقلل من احترامها.

ولم يتوقف الأمر هنا، بل توجَّهت "هاسلي" عبر حسابها على موقع "انستغرام" ونشرت منشور، جاء فيها: "إياك والسماح لأي شخص بأن يشعرك بالجنون أو بأنك معتوه لأنك امرأة تقف دفاعًا عن نفسها، لا تتقبلي الإساءة بهدف أن يقال عنكِ أنك لطيفة.. أحبكم جميعًا".

يذكر أن "هالسي" أعلنت انفصالها عبر فيديو نشرته على "إنستغرام ستوري"، جاء فيه: "عادة أجعل تلك الأمور سرًا ولكن لأننا مشاهير، أشعر بالحاجة لإعلام الجمهور. أنا وجي إيزي سننفصل. وسأكمل الجزء المقبل من حياتي في إخلاصي لعملي وفني، وجولتي الغنائية. أتمنى له كل خير. وشكرًا لكم على إحترام خصوصياتنا”.

تواعد الثنائي في صيف 2017، ثم انفصلا يعودا من جديد في صيف 2018، لكنهما انفصلا بعد شهرين من المواعدة.