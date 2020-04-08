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بالفيديو: نجمة مسلسل La Casa De Papel تفاجئ الجمهور السعودي..وتنطق كلمة بالعربية!

منشور 08 نيسان / أبريل 2020 - 09:49
نجمة لاكاسا دي بابيل
نجمة لاكاسا دي بابيل

شاركت الممثلة الإسبانية "إستير آيسبو" مقطع فيديو خاص لمتابعيها السعوديين عبر حسابها على موقع "تويتر"، تكشف فيه الستار عن مفاجأة قادمة لهم.
فاجأت نجمة المسلسل الشهير La Casa De Papel السعوديين بخبر زيارتها لهم قريبًا، وقالت في  الفيديو: "مرحبًا لجميع أصدقاء في المملكة العربية السعودية، نحن نعدكم حتمًا بمقابلتكم وزيارتكم خاصة في أبها، لذا أتمنى رؤيتكم قريبًا."
وأضافت: "وداعًا الآن، استمتعوا بالجزء الرابع من مسلسل لاكاسا دي بابل، الذي يبث على شبكة نيتفلكس.. أبقوا في أمان وأتمنى أن تستمتعوا به."

وفي الفيديو، نسمع "إيسبو" تقول كلمة بالعربية وهي "حتمًا"، وقد نشر اليوتيوبر "محمد الشهري"، صاحب  قناة "صاحي"، السبب، حيث في إحدى حلقاته يظهر برفقة طاقم عمل المسلسل يعلمهم بعض الكلمات العربية.

 


وقد حقق مسلسل "لاكاسا دي بابيل" ناجحًا ساحقًا بأجزائه الثلاثة الأولى،  إذ احتل المركز الثالث ضمن أكثر المسلسلات مشاهدة عبر شبكة البث نتفليكس عام 2019، وحقق المركز الأول في نسبة المشاهدة بالنسبة للأعمال غير الناطقة بالإنجليزية.
 

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