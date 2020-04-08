بالفيديو: نجمة مسلسل La Casa De Papel تفاجئ الجمهور السعودي..وتنطق كلمة بالعربية!

شاركت الممثلة الإسبانية "إستير آيسبو" مقطع فيديو خاص لمتابعيها السعوديين عبر حسابها على موقع "تويتر"، تكشف فيه الستار عن مفاجأة قادمة لهم.

فاجأت نجمة المسلسل الشهير La Casa De Papel السعوديين بخبر زيارتها لهم قريبًا، وقالت في الفيديو: "مرحبًا لجميع أصدقاء في المملكة العربية السعودية، نحن نعدكم حتمًا بمقابلتكم وزيارتكم خاصة في أبها، لذا أتمنى رؤيتكم قريبًا."

وأضافت: "وداعًا الآن، استمتعوا بالجزء الرابع من مسلسل لاكاسا دي بابل، الذي يبث على شبكة نيتفلكس.. أبقوا في أمان وأتمنى أن تستمتعوا به."

الرائعة Esther Acebo المعروفه بـ ( مونيكا / ستوكهولم )

نجمة مسلسل #lacasadepapel

توجه رسالة الى الجمهور في #السعودية 🇸🇦❤️ #HatMan 🍿❤️#LCDP4 pic.twitter.com/LUwST4XVfJ — محمد الشهري 🍿| HatMan (@m77_alshehri) April 5, 2020

وفي الفيديو، نسمع "إيسبو" تقول كلمة بالعربية وهي "حتمًا"، وقد نشر اليوتيوبر "محمد الشهري"، صاحب قناة "صاحي"، السبب، حيث في إحدى حلقاته يظهر برفقة طاقم عمل المسلسل يعلمهم بعض الكلمات العربية.

عرفتوا سر #HatMan والا باقي !



حلقة #طريلر خاصة مع نجوم المسلسل الإسباني #LCDP3 🍿



ويشهد الله انكم تستاهلون اكثر من كذا

واعذروني على القصور 🙏🏻❤️https://t.co/TmX7J9CyHm pic.twitter.com/51FA2jsd7n — محمد الشهري 🍿| HatMan (@m77_alshehri) July 15, 2019



وقد حقق مسلسل "لاكاسا دي بابيل" ناجحًا ساحقًا بأجزائه الثلاثة الأولى، إذ احتل المركز الثالث ضمن أكثر المسلسلات مشاهدة عبر شبكة البث نتفليكس عام 2019، وحقق المركز الأول في نسبة المشاهدة بالنسبة للأعمال غير الناطقة بالإنجليزية.

