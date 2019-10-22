بالفيديو: نيكي ميناج تعلن زواجها من حبيبها معتصب الأطفال

بدأت التهانينا تتدفق على حساب نجمة الراب الأمريكية "نيكي ميناج" بعد إعلانها نبأ زواجها من مغتصف الأطفال" كينيث بيتي".

شاركت "نيكي ميناج" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة تظهر بها قبعتين كتب عليهما "زوج" و"زوجة، وكوبين كُتب عليهما "سيد" و"سيدة"، دليلًا على زواجها.

وأرفقت "ميناج" الصورة بتعليق، كتبت فيه اسمها الحقيقي مُرفقًا باسم عائلة زوجها، بالإضافة إلى تاريخ زواجهما: "أونيكا تانيا ماراج بيتي، 21.10.2019".

ويأتي قرارها المفاجئ بعدما فاجأت جمهورها بإعلانها الاعتزال؛ لرغبتها في تكوين أسرة، وكتبت عبر حسابها على موقع "تويتر": "لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة".

أما بشأن زوجها، فقد تعرَّضت النجمة للانتقادات بسبب علاقتها ب"كينيث" الذي اتهم سابقًا بجريمة اغتصاب من الدرجة الأولى لفتاة بعمر الـ16 عام 1994، إلّا أنها دافعت عنه، وكتبت: "كان بعمر الـ15 وهي بعمر الـ16، أي أنهما كانا على علاقة.. لا تستطيعون التحكم بحياتي، حتى أنكم لا تستطيعون التحكم بحياتكم."