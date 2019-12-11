بالفيديو: نيك كانون يشعل الحرب على أمينيم من جديد.. وماريا كاري السبب!

أضاف النجم الأمريكي "نيك كانون" مزيدًا من البهارات إلى خلافه الشائك مع مغني الراب الأمريكي "إيمينيم"، وهذه المرة بمساعدة المنتج ولاعب كرة القدم السابق "شوغ نايت".

طرح "كانون"، مضيف برنامج المواهب "The Masked Singer"، أغنية ديس جديدة بعنوان "The Invitation" ستستهدف مغني الراب "إيمينيم"، وتبدأ الأغنية باتصال هاتفي بصوت "نايت"، الذي يتواجد حاليًا في السجن بتهمة القتل، إذ حكم عليه بالسجن لمدة 28 عامًا بعد دهسه رجل، ثم الهرب من موقع الجريمة.

وانضم إلى "كانون" في هجومه الشرس مغني الراب "هيتمان هولا"، "تشارلي كليبس"، و"برينس إيزي"، إذ تبدو كأنها دعوة لـ"إيمينيم" في مواجهة "الفريق الأسود".

ويأتي خلاف الثنائي على خلفية مزاعم "إيمينيم" بشأن علاقته الغرامية مع المغنية الأمريكية "ماريا كاري"، زوجة "كانون" السابقة، إذ أشار إلى علاقتهما في أغنيته المسرَّبة " Bagpipes from Baghdad" عام 2009، والتي من خلالها أهان علاقة "كانون" و"ماريا كاري".

ومنذ ذلك الحين، والنجمان على خلاف يخفت تارة ويشتعل تارة أخرى، إلّا أن "إيمينيم" زاد من الطين بلة بعد طرح أغنيته " Fat Joe, Dre - Lord Above"؛ الامر الذي دفع "كانون" إلى تحديَّه وطالبه بالمشاركة في برنامجه التلفزيوني "Wild 'N Out"، حيث ينخرط الثنائي في معركة أغاني ديس ضد بعضهما البعض.

ولم يتوقف "كانون" عن هذا الحد، بل تحدى "إيمنيم" من جديد في أغنيته "The Invitation" وأصدر ادعاءات فاضحة حول المغني وسائقه الخاص.

من جهته، توجَّه "إيمينيم" عبر حسابه على موقع "تويتر" ونشر تغريدة، كتب فيها: "أطالب باعتذار من نيكولاس، لقد دفعت الجنائني خاصتي للشعور بالغيرة".

وعلى الفور، ردَّ "كانون" على النجم بفيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" رافعًا سقف التحدي، وكتب: "أرى أن المسؤولين سمحوا لك باستخدام الانترنت اليوم، برنامجي في انتظارك".

ويجدر الإشارة إلى أن "كاري" نفت مزاعم علاقتها بـ"إيمينيم" وأطلَّقت أغنية بعنوان "Obsessed" والتي ظهر فيها شخص يرتدي ملابس تشبه التي يرتديها النجم عادة يقوم بملاحقتها ومطاردتها.