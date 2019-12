بالفيديو: هاري ستايلز وكيندال يتناولان أشياء مقززة.. حيوانات منوية وصرصار مقرف!

قول الحقيقة مكلِّف في برنامج The Late Late Show الذي يقدمه البريطاني "جيمس كوردن"، ففي فقرة Spill Your Guts or Fill Your Guts يتوجب على الضيف تناول أكثر المأكولات تقززًا.

وقرر "هاري ستايلز" تقديم البرنامج بدلًا من "جيمس كوردن"، المشغول في تصوير فيلمه الجديد إلى جانب النجمة الأمريكية "ميرل ستريب"، وحلَّت عارضة الأزياء الأمريكية "كيندال جينر" ضيفة في البرنامج يوم الأربعاء الماضي، وقررت المشاركة في الفقرة التي تنطوي فكرتها على تناول الضيف ومقدم البرنامج أكثر المأكولات المقززة في حال لم يجب على السؤال بصدق.

وبطبيعة الحال، كان من الصعب على "كيندال" و"ستايلز" الإجابة عن بعض الأسئلة لمدى حساسيتها، فحينما طلب من "كيندال" تصنيف شقيقاتها وشقيقها من الأفضل إلى الأسوء في تربية أطفاله، وعوضًا عن تناول البيضة التي يقدر عمرها إلى ألف عام، أجاب السؤال على الفور، وبدأت بـ"روب كارداشيان"، ثم "كلوي كارداشيان"، تليه "كيم كارداشيان"، ثم "كايلي جينر"، وفي المركز الأخير "كورتني كارداشيان".

وحينما أتى دور "هايلز"، سألته حبيبته السابقة "كيندال" حول أي من الأغاني في ألبومه الأخير تروي قصة علاقتهما وانفصالهما، وبتردد قرر تناول حيوانات سمك القد المنوية!

ودفعت "كيندال" لشرب مخفوق السلمون بعد رفضها الإجابة على سؤال "هاري" حول أي من عارضات الأزياء يصعب التعامل معها.

وحينما طلبت "كيندال" من حبيبها السابق تصنيف أعضاء فرقة One Direction السابقين من الأسوء إلى الأفضل حسب أغانيهم المنفردة، أمسك بصرصار عملاق أمامه وتناوله على الفور.

يذكر أن الثنائي بدآ المواعدة بشكل متقطع منذ عام 2016 فقد رصدا معًا على شرفة أحد الفنادق أثناء استمتعهما بعطلة.

وقد تذمَّرت "كيندال" من انعدام نظافة "ستايلز"، فخلال إحدى حلقات Keeping Up With The Kardashians، أشارت أنها تحاول حثه على الاستحمام وغسل شعره واستخدام مُزيل العرض؛ نظرًا لرائحة إبطيه المقرفة.