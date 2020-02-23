بالفيديو: هاري وميغان يكشفان تفاصيل جديدة عن مستقبلهما.. ومنزل كايلي جينر ضمن مخططاتهما!

أصدر دوقا ساسكس "ميغان ماركل" والأمير "هاري" تفاصيل موسعة حول مستقبلهما بعد اعتزالهما الحياة الملكية، بما في ذلك مشاعر الحزن التي يعيشانها نظرًا لفصل موظفيهم في قصر باكنغهام، وتوضحيات حول ملكية لقب "ساسكس رويال".

وفي بيانهما الذي نشراه عبر موقعهما الرسمي على الانترنت يوم الجمعة الماضي، كتبا: "يسرنا أن نكون قادرين على مشاركتكم التحديثات حول التفاصيل التي اتفق عليها في اجتماع العائلة المالكة في يناير 2020، الذي يحدد الأدوار الجديدة لدوق ودوقة ساسكس، اعتبارا من ربيع 2020".









وفيما يتعلق بخططهم لإدارة منظمة غير ربحية، كتب الزوجان ، "نظرًا لقواعد حكومة المملكة المتحدة المحددة المحيطة باستخدام كلمة" رويال "، تم الاتفاق على أن منظمتهما غير الربحية لن تستخدم لقب "ساسكس رويال" أو "رويال".

وأضاف الزوجان، اللذين سحبا طلبات حصولهما على العلامة التجارية ذات الصلة بكلمة "ملكي" أو "رويال": "بينما لا يوجد أي اختصاص قضائي من قبل الملكية أو مكتب مجلس الوزراء على استخدام كلمة" رويال "في الخارج. لا تنوي دوق ودوقة ساسكس استخدام "ساسكس رويال" أو أي تكرار لكلمة "رويال" في أي إقليم (سواء داخل المملكة المتحدة أو غير ذلك) عندما يحدث الانتقال في ربيع عام 2020. "

وبالعودة إلى شهر يناير، أعلن قصر باكنغهام أن الزوج الملكي لن يستخدما لقب صاحب السمو الملكي، لأنهما لم يعودا أعضاء كبار في العائلة المالكة البريطانية؛ عقب تخليهما عن حياتهما الملكية للتفرغ لتربية ابنهما "آرتشي".

من جهة أخرى انتشرت شائعات تفيد أن الثنائي يطمحان للعيش في المنزل الذي استأجرته نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" سابقًا في مدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا، رغم أنهما يعيشان في قصر فانكوفر الذي تبلغ قيمته 14 مليون دولار، وأول من شنر هذه الشائعات نجمة تلفزيون الواقع المتحولة جنسيًا "كاتلين جينر".



وبصرف النظر عن الشائعات: سيستمر "هاري" و"ميغان" على طلب حماية أمنية مشددة نظرًا للصورة العامة للدوق بحكم ولادته في العائلة المالكة، وخدمته العسكري ، والملف الشخصي المستقب بالدوقة، ومستوى التهديد والمخاطر المشتركة الموثقة على وجه التحديد التي واجهوها خلال السنوات القليلة الماضية.

لكن الانتقال لا يعني أن هاري يفقد مكانه على العرش، إذ يعتبر السادس في ترتيب عرش بريطانيا بعد والده الأمير تشارلز وشقيقه الأكبر الأمير ويليام وأبناء أخيه الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

