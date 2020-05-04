بالفيديو: هايلي ستاينفيلد تتألق بتوقيع مصمم لبناني.. الأناقة حتى في الحَجر!

لا يعني التواجد في الحجر المنزلي أن تفقد حسك الأنيق بالموضة، بل على العكس بإمكانك ارتداء كل ما هو جميل لتحسن من نفسيتك، عوضًا عن تخزينها في خزانة ملابسك لحين فك حظر التجول.

قررت الممثلة والمغنية الأمريكية "هايلي ستاينفيلد" التأنق وارتداء فستان أسود رائع من توقيع مصمم الأزياء اللبناني "جورج حبيقة"، وذلك للظهور في برنامج The Tonight Show مع مقدم البرامج الكوميدي "جيمي فالون" بنسخته الإلكترونية، حيث تسجل الحلقة عبر تطبيق Zoom.



وقررت "هايلي" في اللقاء الترويج لأغنيتها الجديدة I Love You، واختارت ارتداء فستان أسود سترابلس غير متماثل الطول من مجموعة "جورج حبيقة" لموسم ربيع/ صيف 2020، والتي استوحيت من الصيف وشواطئ لبنان"، حيث جاء بذيل طويل من التول.

وأكملت النجمة الحسناء إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة ومكياج عيون ملفت، كما انتعلت حذاء أسود ذي كعب عالٍ.

وشاركت "هايلي" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لها بإطلالتها المبهرة، بينما جلس على الطاولة مانيكان يرتدي بدلة أنيقة.

من المقرر عرض الحلقة في الـ8 من شهر مايو.

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