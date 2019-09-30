بالفيديو: هايلي وجاستن بيبر يتوجهان لبروفة العشاء قبل موعد زفافهما.. وإطلالة عرائسية لهذه المناسبة!

بدأت احتفالات زفاف النجم الكندي "جاستن بيبر" وزجته عارضة الأزياء الأمريكية "هايلي بالدوين" بأناقة مع بروفة عشاء مُقام في فندق فخم في بلوفتون بجنوب كارولينا.

يقيم الزوجان في فندق Montage Palmetto Bluff من فئة الخمس نجوم، وقررا إقامة حفل كوكتيل لطيف في قاعة احتفالات صغيرة قريبة من فندقهما مساء الأحد، ودعيا إليه 36 شخصًا من أصدقائهم وأفراد عائلتهم المقربين الذين وصلوا الحدث على متن قوارب صغيرة مرفوع عليها أعلام بيضاء مُزيَّنة بطبعات على شكل قلوب حمراء.

ورصدت عدسات البابارتزي الثنائي على متن قارب سريع برفقة مصورين محترفين لتوثيق اللحظات العائلية اللطيفة التي ستبقى ذكرى إلى الأبد.

تألَّقت "هايلي بالدوين" (22 عامًا) مُرتديةً فستان قصير أوف شولدر آيفوري اللون يناسب حفل زفاف عصري، وأكملت إطلالتها بانتعال حذاء أبيض ذي كعب عالٍ مُزيَّن ببيونة من قماش الأورغانزا من تصميم العلامة التجارية الشهيرة "جيمي شو" بقيمة 957 دولار أمريكي.

وسرَّحت الحسناء شعرها الذهبي بتصفيفة مرفوعة مٌزيَّنة بشريطة بيضاء، في حين تزيَّنت بأقراط من اللؤلؤ.







من جهة أخرى، اختار "بيبر" إطلالة كاجوال مُرتديًا تيشيرت أبيض من العلامة التجارية "بولو" نسَّقه ببنطال أسود، واعتمد قصة شعر جديدة.

وكان من بين الحضور: والدة "جاستن"، بيتي مايلتي"، ووالدا "هايلي"، الممثل الأمريكي"ستيفن بالدوين" و"كينيا الدوين".

ويشار إلى أن أكثر من 185 شخص مدعو إلى الحفل، مما يعني أن الحفل سيكون حميمياً وصغيراً إلى حد ما وفقاً لمعايير المشاهير.