بالفيديو: والد بيونسيه يكشف إصابته بسرطان الثدي.. الدماء على قميصه كانت دليله!

كشف والد النجمة الأمريكية "بيونسيه" عن إصابته بسرطان الثدي في وقت سابق من العام، رغم أن نسبة إصابة الرجال بسرطان الثدي ضئيلة جداً وتكاد تبلع أقل من 1 بالمئة حول العالم، إذ يرتبط في العادة بالنساء، لكن بما أن الرجال يمتلكون أنسجة الثدي، فمن الممكن أن تنمو فيها خلايا سرطانية.

حلَّ "ماثيو نولز" ضيفًا في برنامج Good Morning America يوم الأربعاء الماضي، وكشف أنه في حال أفضل عقب خضوعه لعملية جراحية في نهاية شهر "يوليو" الماضي، وأضاف أنه مُلتزم بمراحل العلاج.

وحول كيفية اكتشافه المرض، أجاب أنه لاحظ وجود نقاط دماء صغيرة على قميصه وشراشف سريره، وعلى الفور حدد موعد مع طبيبه، وخضع لتصوير بالأشعة السينية للثدي، عقبها اكتشف إصابته بالمرض.

وحينما سأله مضيف البرنامج "مايكل ستراهان" حيال شعوره حينماعلم بإصابته بسرطان الثدي، وهو أمر نادر الوقوع بين الرجال، أجاب "نولز": "من بين كل الأشياء التي يمكن أن تقع لي، لماذا هذا تحديدًا، لم أفهم ذلك؟ بالتأكيد من منظور ذكوري أفكر بذلك، لماذا أنا؟ ؟ "

وأوضح "نولز" أنه يحمل جين BRCA2 ما يعني أن عليه القلق من أربع أمور هي: سرطان البروستاتا، سرطان البنكرياس، سرطان الجلد، وسرطان الثدي.

وأكّد "نولز" أن أبنائه وأحفاده خضعوا للكشف المبكر، لأنهم معرضون للخطر أيضًا فهو أمر وراثي.