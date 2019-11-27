باميلا أندرسون خمسينية بجسد عشريني.. هكذا استعرضته بملابس السباحة!

سافرت عارضة الأزياء "باميلا أندرسون" إلى كوينزلاند في وقت سابق من هذا الأسبوع لتصوير إعلان تجاري لشركة Ultra Tune.

ويبدو واضحاً أن باميلا استغلت اوقات فراغها بالعمل هناك حيث قامت بجلسات تصوير لغلاف مجلة MAXIM الأسترالية يوم الأربعاء الماضي.

وظهرت باميلا على متن اليخت في جولد كوست بينما كانت ترتدي ملابس سباحة بيضاء بقصة متشابكة جهة الظهر وفتحة كبيرة عند الصدر، وفاجأت باميلا الجميع بجسدها الرشيق والمرونة التي تمتلكها على الرغم من بلوغها 52 عاماً.

وبالإضافة إلى عروض الأزياء والإعلانات التجارية تعدّ باميلا احد الناشطات السياسيات التي تدخلت في قضية جوليان أسانج القانونية حيث نشرت الناشطة خطاب مفتوح عبر موقعها تحث فيه رئيس الوزراء على التدخل في هذه القضية، كما حثت باميلا رئيس وزراء كوينزلاند على تقديم الأطعمة نباتية صديقة للبيئة والمناخ في البرلمان.

ومن بعض كتابتها في رسائل الخطابات السياسية التي نشرت من قبل الناس وكانت لمناقشة المعاملة الأخلاقية للحيوانات وذلك بعد الحرائق المدمرة التي كانت في أستراليا.

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